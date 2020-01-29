Самая крупная водная артерия в Юго-Восточной Азии - река Меконг за последние несколько месяцев приобрела необычный аквамариновый цвет, сообщает NASA.

Вначале необычное состояние водной глади было отмечено в северном Таиланде. С ноября 2019 окрашивание воды распространилось ниже по течению до Лаоса. Исследователи сравнили снимки со спутника 2015 и 2020 годов. Контраст был значительный.

Меконг является важной линией жизни для 60 миллионов человек в Юго-Восточной Азии, обеспечивая их рыбой, питьевой водой, источником для повышения плодородия почвы. Местные жители называют ее "Река девяти драконов" - по количеству рукавов, соединяющих основное русло. Она протекает по территории шести государств, а ее дельта занимает значительную часть на юге Вьетнама и является одной из самых обширных в мире. И, конечно, изменение цвета не могло не привлечь внимание ученых.

Специалисты связывают это явление с падением осадочных пород, которые окрашивали воду в коричневатый цвет, а также с цветением водорослей. Изменение уровня воды вызвано чрезвычайно мелкими и медленными речными потоками. Мелкие осадки создавали более чистые водные условия. А чистая вода способствовала росту водорослей, которые обычно уносятся течениями. Также больше солнечного света проникает в прозрачную воду, что дает микроскопическим водорослям расти на песчаном дне.

Ученые пришли к выводу, что причина мелководья - засуха и наличие плотин. В течение последних нескольких месяцев в нижнем течении реки Меконг почти не было дождей. А новые плотины уменьшают естественный поток реки. В сочетании эти два фактора и сыграли свою роль.

Комиссия реки Меконг сообщила, что в случае завершения всех намеченных проектов строительства плотин до 97 процентов потока реки к 2040 году может быть заблокировано. А свой сине-зеленый цвет река будет сохранять до тех пор, пока сток рек не увеличится в предстоящий паводковый сезон.