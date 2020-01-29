Датчане отказались извиняться за карикатуру с коронавирусом на флаге

Датская газета отказалась извиняться перед властями КНР за карикатуру на тему вспышки нового коронавируса 2019-nCoV в Поднебесной. Более того, в споре с китайскими властями на защиту журналистов встал премьер-министр Дании.

В минувший понедельник издание Jyllands-Posten опубликовало карикатуру об эпидемии коронавируса в КНР, спародировав китайский флаг. На красном полотнище в левом верхнем углу вместо желтых звезд были изображены частицы вируса.

Посольство КНР в Дании не оставило такое насмехательство над государственным символом незамеченным, назвав карикатуру "оскорблением чувств китайского народа". По мнению дипломатов, пародия переходила "этические рамки свободы слова". Автору карикатуры и самому изданию предложили извиниться.

Но датчане на всех уровнях ответили отказом. Глава правительства страны объявила это "широтой свободы слова", хотя и выразила соболезнования в связи со вспышкой коронавируса в Поднебесной.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в КНР в конце прошлого года. Сейчас подтвержденных инфицированных в разных регионах КНР составляет около 6 тысяч человек, из которых 132 скончались.