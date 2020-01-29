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29.01.2020 06:06
Рубрика: В мире

Коронавирус превзошел атипичную пневмонию 2003 года по числу заболевших

Фото: REUTERS/THOMAS PETER Фото: REUTERS/THOMAS PETER
Фото: REUTERS/THOMAS PETER

Масштабы распространения нового коронавируса 2019-nCoV за месяц превзошли вспышку атипичной пневмонии, длившуюся в Китае более полугода (с конца 2002 года по август 2003). Тогда число зараженных составило 5327 человек, 349 случаев завершились летальным исходом.

Фото: REUTERS
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По данным на утро среды, число инфицированных коронавирусом менее чем за месяц достигло 5974 человек, 132 из которых умерли, пишет ТАСС. Несмотря на то, что коронавирус является менее смертоносным и заразным заболеванием, чем атипичная пневомния, его эпидемию гораздо тяжелее локализовать, считают китайские специалисты.

Дело в том, что у новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, более продолжительный инкубационный период - до 14 дней, во время которого инфекция уже способна передаваться. В легкой форме симптомы нынешней пневмонии схожи с обычной простудой и не вызывают сильных опасений у пациента и медиков, однако даже в легкой форме заболевание передается от человека к человеку.

Напомним, в конце 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 миллионов человек. Уже в январе удалось установить возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Он уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы еще в 15 странах.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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