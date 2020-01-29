Коронавирус превзошел атипичную пневмонию 2003 года по числу заболевших

Масштабы распространения нового коронавируса 2019-nCoV за месяц превзошли вспышку атипичной пневмонии, длившуюся в Китае более полугода (с конца 2002 года по август 2003). Тогда число зараженных составило 5327 человек, 349 случаев завершились летальным исходом.

По данным на утро среды, число инфицированных коронавирусом менее чем за месяц достигло 5974 человек, 132 из которых умерли, пишет ТАСС. Несмотря на то, что коронавирус является менее смертоносным и заразным заболеванием, чем атипичная пневомния, его эпидемию гораздо тяжелее локализовать, считают китайские специалисты.

Дело в том, что у новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, более продолжительный инкубационный период - до 14 дней, во время которого инфекция уже способна передаваться. В легкой форме симптомы нынешней пневмонии схожи с обычной простудой и не вызывают сильных опасений у пациента и медиков, однако даже в легкой форме заболевание передается от человека к человеку.

Напомним, в конце 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 миллионов человек. Уже в январе удалось установить возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Он уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы еще в 15 странах.