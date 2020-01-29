Дмитрий Тарасов отправился на второй сбор "Рубина"

Казанский "Рубин" улетел в Турцию, где проведет второй сбор, который продлится с 29 января по 9 февраля. Всего в Турцию отправились 28 футболистов, в число которых вошел находящийся на просмотре бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов, сообщает сайт клуба.

По всей видимости именно в ходе этого сбора главный тренер казанцев Леонид Слуцкий и примет окончательное решение о дальнейшей судьбе опытного полузащитника. На предыдущем сборе Тарасов отметился забитым мячом.

В Турции команда Слуцкого проведет три контрольных матча - против датского "Оденсе" 3 февраля, сербской "Войводины" 6 февраля и "Спартаком" из Латвии - 9 февраля.