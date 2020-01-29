Новости

Барабанщик групп Death и Cynic Шон Рейнерт найден мертвым 13:43
Вышел трейлер девятого "Форсажа" 12:29
Звезда "Дома-2" Виктория Боня нашлась в джунглях Перу 12:15
Названа причина смерти 21-летней рэперши Лексии Алиджай 11:31
Хоррор Джона Карпентера "Нечто" получит новый ремейк 11:22

Доктор Кто стал чернокожей женщиной

Новости
    29.01.2020, 12:53
Текст:   Олег Усков

Фантастическая вселенная "Доктора Кто", одного из старейших и крайне уважаемых жанровых телешоу, продолжает энергично шагать в ногу с самыми прогрессивными и актуальными тенденциями индустрии.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер девятого "Форсажа"

Напомним. Ранее спутницей Доктора, которого на тот момент играл Питер Капальди, стала темнокожая лесбиянка. Следом женщиной стал и сам Доктор - тринадцатого Доктора Кто и его пятнадцатое воплощение играет актриса Джоди Уиттакер, дебютировавшая этим образом в 2017 году.

И вот очередное "достижение" - в нынешнем, двенадцатом сезоне сериала, стартовавшем только что, одно из воплощений Доктора стало крупной темнокожей женщиной Рут Клэйтон - в исполнении Джо Мартин. Речь идет о пятом эпизоде, премьера которого прошла 26 января.

Такое с сериалом, выходящим с 1963 года, впервые. Но, естественно, не в последний раз.

Джо Мартин - британская актриса с ямайскими конями. Снималась в сериалах "Дрянь", "Маги против пришельцев", "Чисто английское убийство", фильмах "Бэтмен: Начало" и "Как выйти замуж за миллиардера".

Новости

Умер барабанщик готик-метал-группы To/Die/For Санту Лотка 10:44
Умер барабанщик группы Corrosion of Conformity Рид Маллин 10:28
Появилось видео с места ДТП с актрисой из "Глухаря" Ларисой Хорошиловой 00:07
Актера из "Интернов" Илью Глинникова ограбили в центре Москвы 28.01.2020
⧣ видео
Фото: РИА Новости
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась 28.01.2020
Легендарная телепередача "АБВГДейка" закрывается 27.01.2020
Видео: "Детектива Пикачу" скрестили с "Максом Пэйном" 23.01.2020
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Пропавший в Санкт-Петербурге актер Евгений Романцов нашелся 28.01.2020
Актер Евгений Романцов пропал в Санкт-Петербурге 28.01.2020
Вышел русский трейлер сериала HBO с Николь Кидман "Отыграть назад" 27.01.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: AP Photo/Keystone, Urs Flueeler
Песня "Тату" "Я сошла с ума" стала "платиновой" в Великобритании 24.01.2020
Юрий Лоза дал Элтону Джону совет по написанию песен 23.01.2020
Умер один из участников комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонс 22.01.2020