Доктор Кто стал чернокожей женщиной

Фантастическая вселенная "Доктора Кто", одного из старейших и крайне уважаемых жанровых телешоу, продолжает энергично шагать в ногу с самыми прогрессивными и актуальными тенденциями индустрии.

Напомним. Ранее спутницей Доктора, которого на тот момент играл Питер Капальди, стала темнокожая лесбиянка. Следом женщиной стал и сам Доктор - тринадцатого Доктора Кто и его пятнадцатое воплощение играет актриса Джоди Уиттакер, дебютировавшая этим образом в 2017 году.

И вот очередное "достижение" - в нынешнем, двенадцатом сезоне сериала, стартовавшем только что, одно из воплощений Доктора стало крупной темнокожей женщиной Рут Клэйтон - в исполнении Джо Мартин. Речь идет о пятом эпизоде, премьера которого прошла 26 января.

Find all your NEW Doctor GIF's on our @GIPHY page here 👉 https://t.co/4y4iEHKRp4 💙💙 @therealjomartin — Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) January 27, 2020

Такое с сериалом, выходящим с 1963 года, впервые. Но, естественно, не в последний раз.

Джо Мартин - британская актриса с ямайскими конями. Снималась в сериалах "Дрянь", "Маги против пришельцев", "Чисто английское убийство", фильмах "Бэтмен: Начало" и "Как выйти замуж за миллиардера".