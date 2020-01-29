Регулировать или запретить оборот всех курительных устройств - вопрос, вызвавший широкий общественный резонанс, активно обсуждается в Госдуме. Поправки в законопроект внесены ко второму чтению. Авторы законопроекта считают, что необходимо полностью запретить реализацию некурительных продуктов, если они не будут зарегистрированы как медицинские изделия, а также ограничить продвижение остальных устройств по аналогии с сигаретами.

Однако, на мой взгляд, при решении столь важного для общества вопроса полезно учитывать и международную практику. 20 января коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект решения совета комиссии о внесении всей никотинсодержащей продукции в единый перечень технического регламента союза. Для поступающей в продажу на территории стран - участниц Таможенного союза (ЕАЭС) никотинсодержащей продукции принята следующая формулировка: "Никотинсодержащая продукция. Наполнители для систем доставки никотина, в том числе безникотиновые". Таким образом, уже в ближайшее время регулирование ждет все изделия, содержащие никотин, в том числе некурительные смеси. О необходимости подобного регулирования в последнее время много говорили эксперты и участники рынка никотинсодержащей и табачной продукции.

При отсутствии законодательно установленных показателей безопасности никотинсодержащей продукции, а также документов, подтверждающих ее соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза стран-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ее оборот является незаконным. Как ранее сообщали РИА Новости, одним из вариантов решения, которое было представлено на рассмотрение ЕЭК, был полный запрет никотинсодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза. Однако к вопросу подошли более взвешенно. Как не раз отмечалось, запреты чаще всего приводят к уходу продукции с "белого", то есть подлежащего контролю рынка, в теневой, а значит, появлению опасных суррогатов. В ряде стран ЕЭК оборот никотиновых пэков не запрещен, а, например, в Казахстане нет запрета и на традиционную некурительную табачную продукцию - снюс. В связи с принятым решением ЕАЭС, законодателям и контролирующим органам предстоит воплотить его в жизнь, то есть разработать правила и требования, понятные всем производителям и продавцам легальной, регламентируемой продукции.

- Наш институт провел исследование содержания 9 основных токсичных веществ по списку ВОЗ в дыме обычных сигарет и в аэрозоле ЭСДН (электронных систем доставки никотина). Данные показали, что в аэрозоле электронных систем доставки никтоина содержится на 80-95% меньше токсичных веществ, чем в табачном дыме сигарет, - аргументирует заместитель директора по научной работе и инновациям Всероссийского научно-исследовательского института табака, махорки и табачных изделий Евгения Гнучих. - Никотинсодержащая некурительная продукция представлена в различных видах: некурительных изделий - никпэков - порционных пакетиков, содержащих растительное сырье и никотин, предназначенная для орального использования. Также существует никотинсодержащая продукция в виде конфет, мармеладок, при этом такая продукция "маскируется" под пищевую продукцию и, по моему мнению, должна быть запрещена к реализации. Никотинсодержащая нетабачная продукция может стать альтернативой табачной продукции для людей, которые хотели бы отказаться от потребления табака, но имеют никотиновую зависимость. Логично, что никотинсодержащую продукцию необходимо запретить для несовершеннолетних. Вместе с этим необходимо регулировать максимальное содержание никотина в никотинсодержащей нетабачной продукии и контролировать этот показатель, так как никотин - это вещество токсичное в определенных дозах.

Из международного опыта известно, что, например, в Швеции, где впервые появились никотиновые пэки, потребителей некурительной продукции почти в 1,5 раза больше, чем курильщиков, эти продукты часто используются для отказа от традиционного курения.

- Никотиновые пэки по своей особенности напоминают никотиновые жвачки, которые используются в качестве средств никотинзаместительной терапии, - считает Алексей Трофимов, доктор химических наук, замдиректора Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН. - Но в случае никотиновых пэков это не фармацевтический продукт, а способ альтернативного потребления никотина для любого курильщика.

Непродуманные запреты приводят к уходу продукции в теневой рынок

Многие эксперты, участники научного сообщества и рынка ранее сами заявляли, что концентрация никотина в никотиновых пэках не должна зашкаливать. Например, в жвачке для никотинзаместительной терапии, согласно аннотации, количество никотинполимерного комплекса составляет 11 или 22 мг. Указанное количество эквивалентно 2,2 или 4,4 мг никотина. В спреях, также воздействующих на слизистую, количество никотина может достигать 13,6 мг никотина.

- В своих исследованиях мы наблюдали за желающими бросить курить, использующими бестабачные никотиновые изделия орального потребления (никотиновые пэки) совместно с традиционными сигаретами и новыми продуктами (электронные сигареты, нагреваемый табак), - рассказывает Алексей Трофимов. - Полученные нами результаты исследований позволили увидеть, что при переходе на никотиновые пэки человек сокращает количество выкуриваемых сигарет в разы и количество потребляемых токсичных продуктов сгорания в его организме снижается. На наш взгляд, такие продукты, как никотиновые пэки, позволят потребителям плавно и легче отказаться от традиционных сигарет в пользу новых продуктов с меньшим риском для здоровья. При этом состояние систем организма в этих случаях объективно показывает позитивные изменения.

Бесспорно, наводить порядок с употреблением никотинсодержащей продукции необходимо, ведь речь идет о здоровье нации. Однако предыдущий опыт запретов не был эффективным. Начинает процветать бесконтрольный черный рынок, который нанесет еще больше вреда здоровью. Если ограничение доступа детей к употреблению снюсов и пэков - это первейшая задача законодателей, то к остальным вопросам регулирования этого рынка надо отнестись обдуманно и взвешенно.