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29.01.2020 00:11
Рубрика: Спорт

Дамы тоже умеют бить сверху

Екатеринбургский УГМК со своей главной звездой Бриттни Грайнер лидирует в Евролиге и нашей Премьер-лиге
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 17(8071)
Три российских клуба провели свои домашние матчи 12-го тура Евролиги. Действующий обладатель трофея УГМК (Екатеринбург) взял убедительный реванш у рижского ТТТ за поражение в первом круге (87:67), оренбургская "Надежда" уступила пражскому УСК (67:86), а курское "Динамо" одолело испанскую "Жирону" (76:64).
Олимпийская чемпионка Рио-2016, суперзвезда женской НБА Бриттни Грайнер из УГМК умеет на баскетбольной площадке абсолютно все - и точно бросить из-за трехочковой дуги, и по-мужски вколотить мяч в кольцо сверху. Фото: РИА Новости Олимпийская чемпионка Рио-2016, суперзвезда женской НБА Бриттни Грайнер из УГМК умеет на баскетбольной площадке абсолютно все - и точно бросить из-за трехочковой дуги, и по-мужски вколотить мяч в кольцо сверху. Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка Рио-2016, суперзвезда женской НБА Бриттни Грайнер из УГМК умеет на баскетбольной площадке абсолютно все - и точно бросить из-за трехочковой дуги, и по-мужски вколотить мяч в кольцо сверху. Фото: РИА Новости

В проводимой под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) женской Евролиге, в отличие от мужского турнира с аналогичным названием и другим организатором, участвует не 18, а 16 команд, причем разделены они на две восьмерки. По четыре лучших клуба из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Есть также смысл побороться за пятые и шестые строчки - участники с этих позиций получат право сыграть в четвертьфинале второго по значимости Кубка Европы ФИБА.

Лидирующий в октете "А" УГМК, а также находящаяся в таблице чуть пониже "Надежда" досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, поэтому поражение оренбурженок от идущей на втором месте чешской команды некритично. Дальнейшая турнирная судьба курского "Динамо" непредсказуема. "Бело-голубые" с их отрицательным балансом побед и поражений имеют призрачные шансы оказаться в топ-4 своей группы, с наибольшей вероятностью могут сменить задачу и сразиться за Кубок Европы, а в худшем для курянок случае их европейская кампания завершится досрочно.

Фото: iStock
Прошел четвертый этап чемпионата России по баскетболу 3х3

В регулярном чемпионате нашей Премьер-лиги расклад сил между командами так называемой большой тройки несколько иной. Здесь тоже безоговорочно лидирует УГМК (13 побед - 1 поражение), но вот у курских баскетболисток дела идут значительно лучше (12-1), чем у "Надежды" (9-5). Впрочем, после финиширующей в середине февраля "регулярки" последует еще однокруговой турнир для сильнейшей пятерки, и двухкруговой - для нижнего квартета, только потом начнется плей-офф, где наверняка будут неожиданности. Поэтому пока игры в Премьер-лиге носят немного рутинный, рабочий характер, впрочем, отдельные матчи озаряются яркими вспышками неординарных событий.

Такой, например, стала недавняя встреча УГМК со "Спартой энд К" из города Видное. Подмосковная команда идет на четвертом месте, однако в пух и прах провалила стартовую четверть - 3:28! Итоговый дефицит гостей - 51 очко (46:97). Несмотря на отсутствие в матче интриги, ярчайшую игру продемонстрировали заокеанские баскетболистки из состава УГМК. Родившаяся на Багамских островах обладательница паспорта гражданки Боснии и Герцеговины Джонквел Джонс сделала "дабл-дабл" - 28 набранных очков плюс дюжина подборов. Олимпийская чемпионка Рио-2016 и дважды победительница чемпионатов мира (2014, 2018) американская суперзвезда Бриттни Грайнер во второй четверти заставила трибуны восторженно ахнуть и взорваться аплодисментами - лучший бомбардир женской НБА-2019 вколотила мяч в кольцо сверху! Из россиянок такой трюк иногда могла проделать только центровая Мария Степанова, но она уже завершила карьеру.

Кстати

Оценочная комиссия Международной федерации баскетбола вчера в первый из двух дней своего визита в Екатеринбург провела осмотр Дворца игровых видов спорта "Уралочка" и строящейся "УГМК Арены". Столица Урала претендует на проведение чемпионата мира (Кубка мира) среди женских команд 2022 года. Куратор по развитию женского баскетбола ФИБА Лена Валин-Канци и генеральный менеджер по проведению соревнований этой организации Фабьен Хоуп в сопровождении замминистра спорта Свердловской области Андрея Зяблицева и директора по международным мероприятиям РФБ Артема Стерляжникова также познакомились с гостиничной инфраструктурой города, проинспектировали отели, готовые принять участниц ЧМ-2022 и болельщиков из разных стран. Естественно, что вечером члены комиссии в сопровождении сотрудников РФБ побывали на матче УГМК - ТТТ и убедились, насколько популярен в Екатеринбурге женский баскетбол.

Спорт Баскетбол

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