Эксперимент с лекарственным растением выявил пользу палов для цветения

Ученые Университета Висконсина выявили необычную закономерность, характерную для степей и прерий.

Науке было известно, что когда в степи давно не было пожаров, то резко сокращается видовое разнообразие растений. Но почему это так, еще только предстояло узнать.

В течение целого цикла длиной в 21 год, с 1996 по 2016 годы, ученые университета вели наблюдения за эхинацеей узколистной, взяв за образец 778 экземпляров. Растение произрастало на территории, которую условно поделили на два участка, разделенных между собой сорока километрами.

На первом участке они регулярно устраивали поджоги и палы. На втором не проводили никаких мероприятий, и трава проходила естественный путь развития.

Результаты эксперимента, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показали, что на участке, где происходили пожары, эхинацея цвела более синхронно. При этом важно, что палы случались именно весной и осенью. А значит, и опыление цветков происходило более эффективно - и растение размножалось с удвоенной силой.