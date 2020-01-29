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Эксперты составили рейтинг лучших антивирусов для Windows

Текст:   Виктория Чернышева
29.01.2020,  
13:16
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Специалисты независимого исследовательского института AV-Test опубликовали рейтинг лучшего антивирусного ПО для Windows.

На первое место в итоговом топе попал комплексный продукт AhnLab V3, основанный на облачных технологиях. "Серебро" и "бронзу" эксперты присудили бесплатным антивирусным защитам Avast Free Antivirus и AVG. Также в пятерку лучшего ПО вошли Avira Pro, Bitdefender и BullGuard.

Как уточнили эксперты, оценка антивирусных программ проходила в ноябре-декабре прошлого года. В исследовании участвовало 18 продуктов для обеспечения безопасности домашних пользователей. При оценке использовались их настройки по умолчанию и последние общедоступные версии.

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"Мы сосредоточились на реалистичных тестовых сценариях и бросили вызов продуктам против реальных угроз. Продукты должны были продемонстрировать свои возможности, используя все компоненты и уровни защиты", - уточнили в институте.

Специалисты отметили, что если брать весь комплекс качеств, в лидерах BullGuard IS, Kaspersky IS и Norton Security - эти программы набрали максимальный балл во всех тестах.

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