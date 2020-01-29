Эрдоган: Турция ждет от США окончательного решения по поставке F-35

Соединенные Штаты должны внести ясность в ситуацию с поставкой в Турцию новейших истребителей F-35. Об этом журналистам заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит телеканал NTV.

"Они (США) либо поставят нам самолеты, либо вернут деньги. А если ни то, ни другое, то мы в другом месте купим. Сами сделаем", - отметил турецкий лидер.

Кризис в отношениях Турции и США разгорелся в конце прошлого года после приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Ранее Вашингтон потребовал от турецких властей отказаться от сделки, угрожая отменить продажу Турции F-35. В ответ Анкара начала переговоры с Москвой о покупке истребителей Су-57.