Новости

МИД заявил о приверженности обязательств по Сирии 15:27
В Европе запретили опасные краски для татуировок 15:26
Лидер лейбористов Ирландии пообещал выдворить военных США из Шеннона 15:21
На следующей неделе в Москве начнется настоящая зима 15:17
В Москве состоялась премьера второго сезона сериала "Содержанки" 15:15
Как заставить "обочечников" ездить по правилам 15:14
В Волгограде школьник был ранен на занятиях по стрельбе 15:10
Мишустин назначил Приходько своим помощником 15:08
Пьяный житель Югры угнал машину, заблудился и вызвал на помощь полицию 14:59
Российский летчик рассказал о ЧП после перехвата воздушного разведчика 14:54
Названы составы на Матч звезд Единой лиги ВТБ 14:51
Басист Мэрилина Мэнсона Хуан Альдерете упал с велосипеда и впал в кому 14:50
В поликлиниках Крыма открыли гериатрические кабинеты 14:48
Древнейшая мозаика указала путь к затерянному городу хеттов 14:45
Подмосковным семьям с первым ребенком снизят ставку по ипотеке 14:36
Эрдоган: Турция ждет от США окончательного решения по поставке F-35 14:33
В Индии раскопали древнюю статую бога Солнца 14:28
На канале Грибоедова в Петербурге образовалось "ледяное сало" 14:27
Видео: астрономы-любители открыли удивительный вид северного сияния 14:25
Найден монастырь, в котором короновался первый король Англии 14:22
В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль 14:20
Suzuki Jimny в Европе переквалифицируют в грузовик 14:20
В Краснодаре девочку затравили из-за отказа сдать деньги в классе 14:18
Генсек ОДКБ предложил практическое взаимодействие в борьбе с терроризмом 14:16
В Петербурге спустили на воду противоминный тральщик "Яков Баляев" 14:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
29.01.2020 14:33
Рубрика: В мире

Эрдоган: Турция ждет от США окончательного решения по поставке F-35

Текст: Владимир Шилов

Соединенные Штаты должны внести ясность в ситуацию с поставкой в Турцию новейших истребителей F-35. Об этом журналистам заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит телеканал NTV.

Фото: Минобороны
Мы видим все: российская РЛС смогла обнаружить F-35 у границ Ирана

"Они (США) либо поставят нам самолеты, либо вернут деньги. А если ни то, ни другое, то мы в другом месте купим. Сами сделаем", - отметил турецкий лидер.

Кризис в отношениях Турции и США разгорелся в конце прошлого года после приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Ранее Вашингтон потребовал от турецких властей отказаться от сделки, угрожая отменить продажу Турции F-35. В ответ Анкара начала переговоры с Москвой о покупке истребителей Су-57.

В мире Ближний Восток Турция В мире США

Главное сегодня

В Совфеде оценили заявление о "встрече" Гитлера и Сталина
Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без проверки знания языка
Минздрав подготовил рекомендации по борьбе с коронавирусом
Убийца ростовского депутата и его жены найден мертвым
Посольство США признало ложью освобождение Аушвица американцами
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
Как польские политики оскорбили память погибших при освобождении Варшавы красноармейцев