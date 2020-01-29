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Этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Китае отменили из-за коронавируса 12:55
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29.01.2020 12:55
Рубрика: Спорт

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Китае отменили из-за коронавируса

Текст: Максим Домчев
Международная федерация лыжного спорта (FIS) и соответствующая Китайская ассоциация договорились об отмене этапа Кубка мира среди горнолыжников в Яньцине из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте FIS.

В рамках этапа в Яньцине должно было состояться два старта у мужчин - скоростной спуск и супергигант. Соревнования планировалось провести 15 и 16 февраля.

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"С большим сожалением все заинтересованные стороны обязаны принять трудное решение и отменить этап Кубка мира в Яньцине, который должен был стать первым этапом по горнолыжному спорту в Китае за все время и первым официальным тестовым мероприятием на данном объекте Олимпиады 2022 года в Пекине", - сказал президент FIS Джанфранко Каспер.

"Несмотря на то, что уровень риска в Яньцине низкий, здоровье и безопасность спортсменов и всех участников соревнований для нас в приоритете", - отметил он.

В заявлении FIS говорится, что о новом месте проведения отмененного этапа будет сообщено позднее.

Вспышка коронавируса в Китае была зафиксирована этой зимой. Эпицентром распространения инфекции считается город Ухань. По последним данным, от коронавируса, вызывающего пневмонию нового типа, скончались свыше 130 человек. Количество заболевших превысило шесть тысяч.

Спорт Виды спорта Зимний спорт В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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