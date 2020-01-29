Этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Китае отменили из-за коронавируса

В рамках этапа в Яньцине должно было состояться два старта у мужчин - скоростной спуск и супергигант. Соревнования планировалось провести 15 и 16 февраля.

"С большим сожалением все заинтересованные стороны обязаны принять трудное решение и отменить этап Кубка мира в Яньцине, который должен был стать первым этапом по горнолыжному спорту в Китае за все время и первым официальным тестовым мероприятием на данном объекте Олимпиады 2022 года в Пекине", - сказал президент FIS Джанфранко Каспер.

"Несмотря на то, что уровень риска в Яньцине низкий, здоровье и безопасность спортсменов и всех участников соревнований для нас в приоритете", - отметил он.

В заявлении FIS говорится, что о новом месте проведения отмененного этапа будет сообщено позднее.

Вспышка коронавируса в Китае была зафиксирована этой зимой. Эпицентром распространения инфекции считается город Ухань. По последним данным, от коронавируса, вызывающего пневмонию нового типа, скончались свыше 130 человек. Количество заболевших превысило шесть тысяч.