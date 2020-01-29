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29.01.2020 21:29
Рубрика: В мире

Европарламент подавляющим большинством голосов утвердил Brexit

Текст: Игорь Дунаевский

Депутаты Европарламента проголосовали в поддержку соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза на пленарной сессии, состоявшейся в среду.

Фото: AP
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"За" высказались подавляющее большинство депутатов - 621 из 683 голосовавших. "Против" свои голоса отдали только 48 членов Европарламента, а еще 13 воздержались. Теперь документ отправится на утверждение Совета Евросоюза.

Председатель Европарламента Давид Сассоли, подводя итоги, сообщил, что завтра будут окончательно улажены все бюрократические процедуры для ратификации соглашения, после которых 31 января Великобритания официально покинет состав Евросоюза.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Европарламент Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

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