Facebook рассказал о "слежке" за пользователями

В новом разделе Facebook появилась информация о том, какие данные пользователей собирает компания. Они касаются действий вне соцсети.

Уточняется, что эти данные передают компании и организации, которые используют определенные инструменты для бизнеса, например, Facebook SDK, вход через Facebook и пиксель Facebook, встраиваемые в сайты.

Соцсети становится доступной информация о том, какой контент просматривает пользователь и какие действия производил, какие товары добавляет в корзину, как совершает покупки и пожертвования, а также информация о действиях, предоставленные маркетинговыми агентствами. Эти данные передаются даже если не человек не заходил в аккаунт Facebook. Разрешение на их сбор соцсеть получает, когда пользователь ставит галочку на "Согласен" при регистрации.

Как уточняется в разделе, полученные данные используются "чтобы сделать Facebook удобнее и полезнее": например, показывать интересующую рекламу, знакомить с новыми товарами и услугами, которые могут быть потенциально интересны, персонализировать соцсеть, а также выявить подозрительную активность.

Разработчики уверяют, что никому не продают полученную информацию, а также запрещают компаниям и организациям передавать конфиденциальные данные (например, медицинские или финансовые, дату рождения и пароли). Если это произойдет, в соцсети обещают "принять меры".

Пользователь может очистить историю действий (эта возможность доступна через раздел "Действия вне Facebook", но в дальнейшем информация снова будут собираться.

Washington Post уточняет, что другие компании, например Google, подобным не занимаются.