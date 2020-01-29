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29.01.2020 06:09
Рубрика: Культура

Человек и автомат

На экран выходит история Михаила Калашникова
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 18(8072)
К столетию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова в прокат выходит художественный фильм, в котором будет рассказана история создания самого известного автомата в мире и судьба его создателя. Лента "Калашников" появится в российских кинотеатрах 20 февраля.

По сценарию Сергея Бодрова, Анатолия Усова и Алексея Бородачева ленту снял режиссер Константин Буслов. В главной роли - Юра Борисов. В фильме также снимались Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев, Валерий Баринов, Анатолий Лобоцкий, Дмитрий Куличков, Алексей Вертков, Сергей Газаров, Валерий Афанасьев. Уже объявлено, что премьера фильма "Калашников" состоится в Ижевске 15 февраля. На премьере фильм представят: режиссер и продюсер Константин Буслов, автор сценария и продюсер Сергей Бодров, исполнитель главной роли - Юрий Борисов . Гостем премьеры станет дочь Михаила Калашникова Елена Михайловна Калашникова - она помогала в процессе производства картины. Город премьеры выбран не случайно. Ижевск - это столица оборонно-промышленного комплекса России, где Михаил Калашников жил и работал с 1946 года и до своей смерти в декабре 2013 года.

Именем Калашникова назван крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и широкого спектра высокоточного оружия - Концерн "Калашников", основное производство которого находится в Ижевске.

Прямая речь

Константин Буслов, режиссер:

Фото: Калашников Media / https://kalashnikov.media
Прототип складного укороченного автомата Калашникова показали на видео

- Особое внимание мы уделили сюжетной линии, связанной с разработкой оружия, хотели как можно точнее воссоздать этот процесс на экране. Наши художники и реквизиторы на основе предоставленных исторических чертежей самостоятельно разработали, а заводские мастера изготовили прототипы оружия в первозданном виде. В фильме показан весь цикл создания оружия - начиная с первого прототипа пистолета-пулемета Калашникова, разработанного в кустарных условиях в паровозном депо в 1942 году, и заканчивая заводскими образцами АК-47 и его испытаниями. Первые образцы Калашников изготавливал при помощи подручных средств. Мы хотели полностью показать весь нелегкий путь, который прошел молодой конструктор. Но, снова подчеркиваю, наша история не о создании автомата, а о судьбе человека, чье имя известно во всем мире. Безусловно, в фильме рассказана и личная история Михаила Калашникова - история его знакомства, свадьбы и первых лет жизни с будущей супругой Екатериной Моисеевой, с которой он прожил больше 30 лет до ее смерти в 1977 году.

Юрий Борисов, актер:

- Я однажды видел Калашникова. Мой отец родом из Ижевска, мы как-то поехали в гости к родственникам, и я пошел в музей рядом с оружейным заводом. И вот уже после музея стою на улице, и вдруг охранник говорит: "Доставай скорее телефон, сейчас Калашников будет выходить, можно будет сфоткать". Я говорю: "Да я так посмотрю". И он вышел, все вытянулись по струнке, сел в машину и уехал. Я запомнил, что он был очень маленького роста, метр шестьдесят один всего. И через много лет, играя Калашникова в кино, я держал в голове эту задачу - сыграть маленького большого человека.

Сергей Бодров, автор сценария:

- Я очень надеюсь, что Калашников у нас получился настоящий. По характеру, по его жизни, по его мышлению наш герой очень близок к Михаилу Тимофеевичу. Я провел много времени с людьми, которые его знали, которые с ним работали. Источники говорят, что Калашников не был ни вспыльчивым, ни конфликтным, но у него всегда была своя правда. И мы все вместе представили себе, каким должен быть актер. Юра Борисов - прекрасный артист, а для этой роли просто идеальный - его Калашников настырный, упорный, не без хитринки. Наш фильм рассказывает про человека, который, несмотря на отсутствие образования, раскулаченных родственников и множество комплексов, преодолевал все препятствия, шел к своей цели и добился ее.

Детище Михаила Калашникова известно во всем мире. Фото: AP
Подробности

Дело техники

Фото: Shmelin / wikimedia.org
В Германии автомат Калашникова назвали "смертоносной легендой"

Работа над фильмом началась в августе 2018 года. В съемках массовых сцен приняли участие более 100 реконструкторов Союза военно-исторических клубов "Батальонъ". Для финальной сцены на полигоне в Алабино Московской области при содействии Министерства обороны РФ с военных складов было расконсервировано более 200 единиц автомата АК-47 и задействовано такое же количество комплектов военной формы образца 1947 года. В работе над картиной постоянно принимал участие историк-консультант концерна "Калашников" Владимир Онокой. Сценаристы и режиссер неоднократно выезжали за консультациями на Щуровский полигон под Коломной - испытательный полигон стрелкового оружия, где в годы деятельности Михаила Калашникова проходили испытания все образцы стрелкового оружия.

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