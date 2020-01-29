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29.01.2020 22:16
Рубрика: Экономика

ФРС США снова сохранила базовую ставку

Текст: Роман Маркелов
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила на первом в этом году заседании по монетарной политике базовую процентную ставку неизменной. Ее диапазон остался на уровне 1,5-1,75% годовых.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В итоговом релизе по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что рынок труда в стране с момента декабрьского заседания Федрезерва остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами. Количество рабочих мест в последние месяцы в среднем стабильно увеличивалось, уровень безработицы оставался низким, отметили в ФРС. В Федрезерве также указали, что хотя расходы домашних хозяйств растут умеренными темпами, инвестиции в основной капитал и экспорт остаются слабыми. Уровень годовой инфляции в США остается ниже цели 2%, говорится в релизе.

Фото: iStock
Почему ФРС США возьмет паузу в снижении ставки

Текущий диапазон базовой процентной ставки является подходящим для поддержки устойчивого роста экономической активности, сильных условий на рынке труда и инфляции, возвращающейся к цели, указывает ФРС. Как и ранее, сроки и размеры возможной корректировки ставки будут зависеть от состояния рынка труда, инфляции, а также от событий на финансовом рынке и в мире.

В прошлом году ФРС снижала ставку три раза - всего она упала на 0,75 процентного пункта. Снижение ставки в июле 2019 года стало первым с декабря 2008 года, то есть со времен прошлого мирового экономического кризиса. Глава ФРС Джером Пауэлл тогда уточнял, что речь не идет о полноценном начале цикла смягчения денежно-кредитной политики. На декабрьском заседании ФРС прервал снижение ставки.

Федрезерв уже не располагает тем запасом для снижения процентных ставок, имевшимся в его распоряжении раньше, который позволил бы противостоять новой рецессии или финансовому кризису, считает аналитик "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. Если возникнет ситуация, требующая шагов по монетарному стимулированию экономики, ФРС, возможно, придется опять прибегнуть к количественному смягчению, не исключает он.

Экономика Макроэкономика

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