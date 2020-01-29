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29.01.2020 18:04
Рубрика: Происшествия

Погоны вне игр

Кандидатов в судебные приставы проверят на пристрастие к азартным играм и участие в сектах
Текст: Владислав Куликов
Федеральная служба судебных приставов утвердила порядок проверки на полиграфе кандидатов на должности в ведомстве. Помимо прочего, будущих приставов начнут проверять на пристрастие к азартным играм, участие в запрещенных организациях, в том числе сектах. Придется честно ответить под датчиками полиграфа на вопрос, какие отношения складываются с алкоголем, нет ли опыта с наркотиками. Понятно, что в биографии успешного кандидата не должно быть следа от шприцев и лишних рюмок.
Желающему надеть погоны службы судебных приставов придется пройти исследование на полиграфе. Фото: Александр Корольков/РГ Желающему надеть погоны службы судебных приставов придется пройти исследование на полиграфе. Фото: Александр Корольков/РГ
Желающему надеть погоны службы судебных приставов придется пройти исследование на полиграфе. Фото: Александр Корольков/РГ

Напомним, в этом году стартовала большая реформа службы судебных приставов. Введен новый вид государственной службы: служба в органах принудительного исполнения. У сотрудников ведомства появятся офицерские звания. Само ведомство становится полноценной правоохранительной структурой.

Судебным приставам доплатят за медали и благодарности

"Принятый закон позволит повысить социальную защищенность сотрудников службы судебных приставов, а значит, укрепит кадровый состав ведомства. Это позволит службе более эффективно решать возложенные на нее задачи, - подчеркивает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Закон детально регламентирует порядок прохождения службы судебными приставами и повышает статус сотрудников ведомства".

Кандидату на службу придется пройти комплексное исследование, включающее и тесты, и проверку на полиграфе. Будущему сотруднику придется рассказать, кроме всего прочего, о своих хобби, назвать две-три любимые книги, а также любимых писателей, поэтов, художников.

Если во время проверки человек почувствует себя плохо, беседу прервут. Точно так же кандидат может сказать "стоп" в любой момент. Но, понятно, если исследование не проведено, то не будет и назначения. Поэтому, если человек все еще хочет на службу, придется пройти все заново.

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Но вопрос о повторном исследовании будет решаться кадровыми органами: не выявили ли предварительные беседы нечто такое, после чего продолжать уже не имеет смысла. Конечно, если тестирование было прервано по каким-то уважительным причинам, человеку должны дать второй шанс.

По итогам обследования кандидату присвоят одну из четырех категорий. Первая - рекомендуется в первую очередь. То есть человек не просто подходит, а подходит без вопросов.

Вторая и третья категории - человек в принципе рекомендуется, но кандидатура не идеальная. При этом важное условие, чтобы человек попал в одну из трех категорий: у человека не должно быть никаких факторов риска типа пристрастия к азартным играм, алкоголизма и проч. Четвертая категория - не рекомендуется. То есть претендент совсем не подходит ведомству.

С согласия кандидата психофизиологическое исследование будет записываться на аудио или видео.

Как напоминает Владимир Груздев, численность сотрудников службы принудительного исполнения составит более 62 тысяч человек, плюс к тому в ведомстве предусмотрено более 12,7 тысячи федеральных гражданских служащих.

Численность сотрудников службы приставов составит более 62 тысяч человек. Штатное расписание предусматривает 20 генеральских должностей

В начале года глава государства присвоил директору Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову звание генерал-полковника внутренней службы. Также была утверждена штатная структура ведомства. Штатное расписание предусматривает 20 генеральских должностей.

Судебным приставам нельзя иметь двойное гражданство. Не наденут мундиры и на судимых. Регулярно сотрудников ведомства будут проверять на алкоголь и наркотики. В ведомстве появится свой кодекс этики, обязательный к исполнению. За нарушение будут строго наказывать вплоть до увольнения.

Закон также предусматривает право судебных приставов на применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Но это право не абсолютно. Оружие обычного судебного исполнителя - ручка и бумага.

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