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29.01.2020 16:10
Рубрика: В мире

Германия начала процесс отказа от угля

Текст: Юрий Ершов

После многомесячных обсуждений федеральное правительство Германии 29 января утвердило проект плана постепенного, рассчитанного до 2038 года, закрытия вредных для экологии угольных электростанций. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

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Согласно правительственному плану, работникам электростанций, использующих бурый уголь, а также шахтерам его добывающим, после закрытия предприятий полагается компенсация на общую сумму в 4,35 миллиарда евро. Предприятиям энергетики и промышленности, работающим уже на каменном угле, предложено в ближайшие годы заявить о своих претензиях на возмещение потенциальных убытков. Пожилым сотрудникам угольных электростанций обещаны денежные пособия, которые позволят им безболезненно отправиться на пенсию.

Тем временем защитники окружающей среды в среду выступили возле здания федерального ведомства канцлера с протестами против предлагаемого закона. По их мнению, процесс закрытия угольных источников энергии чересчур затягивается. Они требуют, чтобы вредные для экологии электростанции были окончательно закрыты до 2030 года.

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Пикантности ситуации добавляет то, что новейшая каменноугольная электростанция в Северном Рейне - Вестфалии должна вот-вот подключиться к общей сети. На это у федерального правительства есть простой ответ: одновременно с вводом в строй этой последней угольной станции будут отключаться устаревшие каменноугольные блоки, и значит увеличения выбросов в атмосферу не будет. Кроме того, в кабинете большой коалиции по-прежнему обсуждается вопрос об ускорении внедрения в стране альтернативной - ветряной и солнечной - энергетики.

Представленный правительством почти 200-страничный законопроект депутаты Бундестага должны будут рассмотреть до окончания текущей сессии, то есть решение будет принято в ближайшие полгода.

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