Германия начала процесс отказа от угля

После многомесячных обсуждений федеральное правительство Германии 29 января утвердило проект плана постепенного, рассчитанного до 2038 года, закрытия вредных для экологии угольных электростанций. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

Согласно правительственному плану, работникам электростанций, использующих бурый уголь, а также шахтерам его добывающим, после закрытия предприятий полагается компенсация на общую сумму в 4,35 миллиарда евро. Предприятиям энергетики и промышленности, работающим уже на каменном угле, предложено в ближайшие годы заявить о своих претензиях на возмещение потенциальных убытков. Пожилым сотрудникам угольных электростанций обещаны денежные пособия, которые позволят им безболезненно отправиться на пенсию.

Тем временем защитники окружающей среды в среду выступили возле здания федерального ведомства канцлера с протестами против предлагаемого закона. По их мнению, процесс закрытия угольных источников энергии чересчур затягивается. Они требуют, чтобы вредные для экологии электростанции были окончательно закрыты до 2030 года.

Пикантности ситуации добавляет то, что новейшая каменноугольная электростанция в Северном Рейне - Вестфалии должна вот-вот подключиться к общей сети. На это у федерального правительства есть простой ответ: одновременно с вводом в строй этой последней угольной станции будут отключаться устаревшие каменноугольные блоки, и значит увеличения выбросов в атмосферу не будет. Кроме того, в кабинете большой коалиции по-прежнему обсуждается вопрос об ускорении внедрения в стране альтернативной - ветряной и солнечной - энергетики.

Представленный правительством почти 200-страничный законопроект депутаты Бундестага должны будут рассмотреть до окончания текущей сессии, то есть решение будет принято в ближайшие полгода.