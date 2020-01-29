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29.01.2020 15:06
Рубрика: Экономика

Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

Текст: Юлия Кривошапко
Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Речь идет только о принятии мер для повышения эффективности существующих полномочий, пояснил Шадаев через пресс-службу Минкомсвязи.

О том, что уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность, к 2024 году могут получить доступ к персональным данным россиян в онлайн-режиме, ранее сообщили "Ведомости" со ссылкой на презентацию министра, представленную на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В Минкомсвязи уточнили, что суть инициативы, озвученной на заседании, заключается в переходе сотрудников правоохранительных органов с бумажного на электронный документооборот с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Из сообщения Минкомсвязи также следует, что речь идет об автоматизации процесса передачи судебных решений. Она должна существенно ограничить ошибки при предоставлении доступа правоохранительным органам к частной информации и сократить вероятность того, что будет предоставляться доступ к смежной информации, на которую нет решения суда, уточнили в министерстве.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь Закон "О персональных данных"

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