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29.01.2020 13:17
Рубрика: Экономика

Глава Минтруда: В новую потребительскую корзину заложат здоровое питание

Текст: Марина Гусенко
До конца этого года в России будет пересмотрено содержание потребительской корзины и изменится методика расчета прожиточного минимума. Об этом рассказал журналистам министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Reuters
Глава Роскачества рассказал о вредных добавках в продукты питания

Сейчас еще рано говорить о конкретных изменениях, но, по словам Котякова, на сегодняшний день экспертами сказано о целесообразности изменений отдельной группы продуктов питания, входящих в потребкорзину.

"С учетом общего тренда на увеличение продолжительности жизни и изменению подходов к здоровому образу жизни, специалисты высказывают целесообразность перевода части продуктов питания в пользу более здорового питания. И, вероятно, набор продуктов питания и их количественные параметры внутри потребительской корзины изменятся",- сказал он.

Экономика Товары и цены Правительство Минтруд

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