Глава Минтруда: В новую потребительскую корзину заложат здоровое питание

До конца этого года в России будет пересмотрено содержание потребительской корзины и изменится методика расчета прожиточного минимума. Об этом рассказал журналистам министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Сейчас еще рано говорить о конкретных изменениях, но, по словам Котякова, на сегодняшний день экспертами сказано о целесообразности изменений отдельной группы продуктов питания, входящих в потребкорзину.

"С учетом общего тренда на увеличение продолжительности жизни и изменению подходов к здоровому образу жизни, специалисты высказывают целесообразность перевода части продуктов питания в пользу более здорового питания. И, вероятно, набор продуктов питания и их количественные параметры внутри потребительской корзины изменятся",- сказал он.