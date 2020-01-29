Глава Женералитата хочет провести в Каталонии досрочные выборы

Глава Женералитата Ким Торра намерен провести в Каталонии досрочные парламентские выборы. Однако это произойдет только после того, как законодательный орган нынешнего созыва утвердит бюджет на 2020 год. Споры по этому вопросу продолжаются уже довольно продолжительное время, согласия нет даже среди каталонских националистов.

"Я объявлю дату выборов после утверждения бюджетов", - заявил Торра. Это обращение стало полной неожиданностью для всех, о содержании речи не знали даже члены его партии "Вместе за Каталонию".

По его словам, без единства у парламента больше нет политического будущего, "ни одно правительство не может функционировать без общей стратегии, без лояльности между партнерами". Правда, стоит отметить, что единства там не было изначально, сторонники отделения Каталонии от Испании остались в автономии у власти лишь потому, что партии "Граждане", одержавшей победу на выборах 2017 года, не удалось получить достаточной поддержки депутатов, чтобы самостоятельно сформировать региональное правительство. На решение, кто же станет главой Женералитата, ушло полгода, голосование проводилось четыре раза, три кандидата были отвержены, и в итоге правительство возглавил Ким Торра.

Как ожидается, Женералитат согласует проект бюджета уже сегодня, однако на обсуждение и утверждение его в парламенте может уйти еще два, а то и три месяца.