Грета Тунберг станет товарным знаком

Прославившаяся в прошлом году экоактивистка Грета Тунберг превратит свое имя в товарный знак, передает "Интерфакс". Она уже подала заявку на регистрацию. Таким образом девушка хочет защитить свое имя от использования сторонними людьми коммерческих целях.

Кроме того, она зарегистрирует название международного общественного движения школьников Fridays For Future и его шведского подразделения.

"Я подала заявку на регистрацию моего имени, а также - Fridays For Future, Skolstrejk for klimatet и так далее в качестве торговых знаков, - написала она в соцсетях. - Это действие нужно для защиты движения и его деятельности".

По мнению Тунберг, желающих использовать ее имя немало.

"К сожалению, есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или лживо заявляют, что они "представляют" меня, чтобы общаться с высокопоставленными лицами, политиками, СМИ, деятелями искусства и так далее", - уточнила экоактивистка.