"Химки" сыграют с ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги

В четверг на "Арене Мытищи" пройдет один из ключевых поединков регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. "Химки" на своей площадке сыграют с ЦСКА.

В нынешнем сезоне "Химки" и ЦСКА встречались между собой уже дважды и одержали по одной победе. Фото: Михаил Синицын/РГ

В этом сезоне команды уже дважды встречались друг с другом. В октябре 2019 года в матче Евролиги сильнее были армейцы - 99:86.

Зато в недавней встрече Единой лиги ВТБ подмосковный клуб, благодаря блистательной игре Яниса Тиммы, Джереми Эванса и, разумеется, Алексея Шведа, выиграл 96:80.

Для "Химок" матч против ЦСКА имеет огромное значение. Подмосковный коллектив уверенно лидирует в чемпионате Единой лиги и накануне одержал очередную викторию, одолев "Цмоки-Минск" (94:80).

А вот в Евролиге химчане балансируют на грани попадания в плей-офф.

Для того чтобы пробраться в первую восьмерку, которая продолжит борьбу в плей-офф, подопечным Римаса Куртинайтиса необходимо выигрывать.

Что до ЦСКА, то у них задача остаться в первой четверке турнирной таблицы Евролиги, что даст преимущество домашней площадки в играх на выбывание.

Несмотря на то что армейцы продлили серию побед в европейском турнире до шести в начале календарного года, проблем в стане "красно-синих" хватает. На клуб обрушилась целая эпидемия травм, из-за которой на поединок Единой лиги в Нижнем Новгороде не полетело сразу семеро игроков - Ховард Сант-Рос, Уилл Клайберн, Янис Стрелниекс, Дэрран Хиллиард, Семен Антонов, Андрей Воронцевич и Александр Хоменко. А непосредственно перед игрой с "Химками" вирус подхватил Джоэл Боломбой.

С учетом этих обстоятельств наставнику ЦСКА Димитрису Итудису не позавидуешь.

К слову, у букмекеров ставки на успех одного из клубов практически равные, что обещает нам непредсказуемую борьбу.

Отметим, что в очередной раз подмосковный клуб позаботился о своих преданных болельщиках и организовал для них в день игры бесплатные автобусы до "Арены Мытищи": транспорт будет курсировать от баскетбольного центра "Химки" и станции метро "Бабушкинская".

Тем временем главный тренер краснодарского "Локомотива-Кубань" Евгений Пашутин рассказал журналистам, за счет чего его клубу удается держаться в первой тройке в чемпионате Единой лиги:

- Ребята работают, больше понимают друг друга и нашу философию игры в защите. Может быть, пока не все получается, но прибавляем от игры к игре, есть четкая картина, как мы должны играть. В частности, действовать от защиты и контролировать подбор. На данный момент мы идем на первом месте в Единой лиге ВТБ по подборам. В январе мы приблизились к той модели игры, которую мы хотим. Каждая игра для нас - это маленький финал. Не забегаем вперед, самый важный матч является следующим. Не расслабляемся, готовимся очень тщательно к каждой игре и хотим провести февраль так же успешно.

Также господин Пашутин отметил, что считает нынешний сезон Единой лиги одним из самых успешных в истории:

- Летом все команды серьезно усилились, во всех клубах есть хорошие исполнители. Повысилась конкуренция за выход в плей-офф, каждый матч может преподнести сюрприз, следовательно, в этом году любая игра предполагает серьезное напряжение и максимальную концентрацию. Так что борьба в этом году идет серьезная, ввиду этого явно возрос зрительский интерес. Я считаю, что уровень команд и самой Единой лиги сейчас выше, чем чемпионата Испании. Для нас очень важно быть конкурентоспособными здесь и продолжать играть на победу в каждом матче, безусловно, с помощью качественно выстроенного тренировочного процесса.

Кстати

В пресс-службе Единой лиги объявили, что на Матче всех звезд, который состоится 16 февраля, будет разыгран автомобиль.

Конкурс состоит из двух этапов. Отборочный этап проводится в социальных сетях "ВКонтакте", "Фейсбуке" и "Инстаграме" по 8 февраля включительно. 11 февраля будут объявлены четыре победителя, которых пригласят на финальный этап во время самого Матча звезд.