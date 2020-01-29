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29.01.2020 18:14
Рубрика: В мире

Инал Ардзинба возглавил платформу "Будущее Абхазии"

Текст: Константин Волков

В мае запускается первый социальный лифт платформы - конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Экс-куратор Украины в Кремле, действительный государственный советник РФ Инал Ардзинба возглавил платформу "Будущее Абхазии", которая займется созданием социальных лифтов в республике. В этом году планируется проведение конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии", а затем создание общественно-политического движения "Будущее Абхазии". Об этом сегодня заявил Ардзинба на пресс-конференции в МИЦ "Известия".

"Конкурс станет социальным лифтом для управленцев и послужит импульсом для обновления государственного аппарата Абхазии за счет честных и компетентных представителей молодого поколения. В конкурсе будут участвовать выпускники ВУЗов до 35 лет, он пройдет в три этапа. 20 финалистов получат возможность прохождения стажировок в Москве, 5 победителей буду рекомендованы к работе на государственном уровне в Абхазии", - отметил Ардзинба.

Молодой политик также сказал: "Хочу подчеркнуть, что социальный лифт должен быть справедливым. Мы должны показать честную, открытую, профессиональную работу. Без всяких родственных связей, кумовства, коррупционных схем. Если мы у нас в Абхазии будем исходить из того, что все помогают своим родственникам, в том числе, например, избежать уголовного наказания, то Абхазия никогда не сдвинется с места. Если будет примат закона и неотвратимость наказания, тогда Абхазия и начнет развиваться".

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Координатор конкурса Тенгиз Тарба добавил, что в конкурсе могут принять участие не только жители Абхазии, но и представители зарубежных абхазских диаспор.

Финалист конкурса "Лидеры России" Александр Новак отметил, что готов помогать консультациями оргкомитету конкурса с учетом опыта участия в "Лидерах России". С этим также согласилась председатель Молодежного парламента Госдумы РФ Мария Воропаева. В ходе своего выступления она отметила, что молодые лидеры Абхазии будут приглашены на конференции и круглые столы, организуемые в Госдуме РФ.

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