Иностранцев могут обязать предоставлять медсправки при въезде в РФ

Министерство внутренних дел России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в нашу страну проходить дактилоскопию, а также предоставлять на погранконтроле медицинские справки. О планируемых нововведениях в среду в ходе "круглого стола" сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"Мы, конечно, понимаем, что для безопасности страны необходимо, чтобы все приезжающие в Россию иностранные граждане были дактилоскопированы и предоставляли медицинские справки. Потому что на сегодня очень актуально распространение заболеваний", - отметила руководитель полицейского главка.

Кроме того, каждый иностранный гражданин, который прибывает в Россию с целью трудоустройства, по словам Казаковой, должен будет пройти медицинскую комиссию и предоставить справки об отсутствии опасных заболеваний.

"Мы в настоящее время готовим изменения в законодательстве этом направлении, где все указанные моменты будут отражены", - отметила Валентина Казакова.