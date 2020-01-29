Исследование: Каждый четвертый родитель нанимает ребенку репетитора

- Даже среди семей, которые оценили свое материальное положение как низкое, 18,2% опрошенных нанимают детям репетиторов, - подчеркивают эксперты РАНХиГС. - Чем старше становиться ребенок, тем чаще это происходит.
Особенно этот процесс заметен в основной школе. Если в пятом классе с репетиторами занимается 20 процентов ребят. То в шестом - уже 32 процента. В одиннадцатом - 57 процентов. По крайней мере, именно так отвечают родители.
При этом четверть семей оплачивают дополнительные занятия с целью подготовки ребенка к ОГЭ или ЕГЭ и 20% - с целью ликвидировать пробелы в освоении школьной программы.
Что еще интересного показало исследование? Чем выше уровень доходов семьи, тем больше родителей прилагают усилия к тому, чтобы ребенок поступил в "хорошую" школу. Внимание мам и пап к подготовке детей к поступлению в первый класс увеличилось в разы. Это связано с тем, что в родительском сообществе (прежде всего среди родителей с высшим образованием) сложился стереотип: ребенок должен быть конкурентоспособным уже в детском саду!
В итоге около 70% мам и пап нынешних школьников поддерживают идею введения обязательной предшкольной подготовки.