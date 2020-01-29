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29.01.2020 10:29
Рубрика: Общество

Исследование: Каждый четвертый родитель нанимает ребенку репетитора

Текст: Ксения Колесникова
26% российских родителей нанимают ребенку репетитора. Еще 13% - оплачивают дополнительные занятия в самой школе. 42% - отправляют школьников на платные кружки и секции. И 59% мам и пап регулярно помогают детям с домашними заданиями. Таковы результаты мониторинга РАНХиГС, в котором участвовало более пяти тысяч респондентов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Даже среди семей, которые оценили свое материальное положение как низкое, 18,2% опрошенных нанимают детям репетиторов, - подчеркивают эксперты РАНХиГС. - Чем старше становиться ребенок, тем чаще это происходит.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Особенно этот процесс заметен в основной школе. Если в пятом классе с репетиторами занимается 20 процентов ребят. То в шестом - уже 32 процента. В одиннадцатом - 57 процентов. По крайней мере, именно так отвечают родители.

При этом четверть семей оплачивают дополнительные занятия с целью подготовки ребенка к ОГЭ или ЕГЭ и 20% - с целью ликвидировать пробелы в освоении школьной программы.

Что еще интересного показало исследование? Чем выше уровень доходов семьи, тем больше родителей прилагают усилия к тому, чтобы ребенок поступил в "хорошую" школу. Внимание мам и пап к подготовке детей к поступлению в первый класс увеличилось в разы. Это связано с тем, что в родительском сообществе (прежде всего среди родителей с высшим образованием) сложился стереотип: ребенок должен быть конкурентоспособным уже в детском саду!

В итоге около 70% мам и пап нынешних школьников поддерживают идею введения обязательной предшкольной подготовки.

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