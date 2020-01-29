Юрий Трутнев в Приморье навестил ветерана Великой Отечественной войны

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки во Владивосток навестил ветерана Великой Отечественной войны Ефима Гольдберга. В марте фронтовику-орденоносцу исполняется 106 лет.

На войну Ефим Гольдебрг ушел в 1941 году - страна призвала его на защиту в автомобильный батальон Смоленска. С октября 1943 года служил в 36-й танковой бригаде 1-го Белорусского фронта в должностях командира взвода, офицера связи штаба бригады, помощника начальника штаба бригады по оперативной работе. Победу отметил в Берлине, лично, как и многие товарищи по оружию, расписался на стенах рейхстага.

За участие в Великой Отечественной войне Гольдберг награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".

Юрий Трутнев вручил ветерану новую медаль - "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". По поручению президента ею будут награждены все участники и ветераны ВОВ. "Это благодарность от государства и общества за мирное небо над головой. Позвольте вам вручить заслуженную награду, выразить слова признательности и благодарности за ваш героизм и мужество", - обратился зампред правительства к Гольдбергу.

Ветеран подарил вице-премьеру книгу своих стихотворений с дарственной надписью, поделился воспоминаниями о военных годах, рассказал о послевоенной мирной жизни на Дальнем Востоке.