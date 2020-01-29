Из Москвы в Новополоцк привезли десять портретов белорусских фронтовиков

История в лицах и судьбах, опаленных Великой Отечественной войной. В Новополоцке открылась уникальная выставка "Фронтовой портрет. Судьба солдата". Это - совместный проект местного музея истории и культуры и Музея Победы на Поклонной горе в Москве, осенью 2019-го подписавших соглашение о сотрудничестве.

Десять портретов, написанных военными художниками движения имени М.Грекова, которые привезли из Москвы, до сих пор нигде не выставлялись. На них - уроженцы Беларуси, судьбы которых проследила Ксения Антонова, главный хранитель фондов музея боевой славы школы № 2 Новополоцка. В 2017 году Ксения стала участницей международной научно-практической конференции в столице России и там услышала о портретах белорусов, хранившихся в фондах Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. О героях картин было известно немного: имя, возраст, место рождения. Девушка "загорелась" и за полгода провела собственное расследование. Не обошлось без помощи представителей "Поискового движения России" и, в частности, Алексея Бормотова, руководителя направления по реализации военно-исторических проектов.

Архивы, вдоль и поперек изученные книги памяти - все это принесло плоды. Теперь мы можем рассказать о судьбах этих людей, искреннее рада собеседница:

- Все они - личности уникальные. Возьмем карандашный набросок, на котором изображен хирург эвакуационного госпиталя Карл Грищенко родом из Гомеля. Четкий профиль и главная деталь - сильные большие руки. Те самые, которыми он вытаскивал бойцов с того света. А это - 19-летняя Ольга Москалева из Суражского района. Нежное, почти детское лицо, и только стальной взгляд выдает профессионального снайпера…

Уроженец Дисны Максим Исакович Кункис пока единственный, чьих родных удалось отыскать. Трое его сыновей - Николай, Иосиф и Валерий - по праву гордятся отцом. Уйдя на фронт 19-летним пареньком, ефрейтор Максим Кункис не раз лицом к лицу встречался со смертью, за проявленное мужество был отмечен орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу". Отец был снайпером, и эти награды получил за без малого 120 уничтоженных его меткой пулей фашистов, делится Николай Кункис.

Найти потомков каждого из героев портретов - такую амбициозную задачу ставит перед собой Ксения Антонова.

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С апреля выставку "Фронтовой портрет. Судьба солдата" дополнят знаменитые юмористические плакаты "Окна ТАСС", в годы Великой Отечественной продолжившие традиции "Окон РОСТА". Это будет еще один совместный проект музеев Москвы и Новополоцка.