В арсенале сельского доктора самое современное оборудование и трудяга-конь Кузя

Кручанской амбулатории врача общей практики, что находится в Круглянском районе Могилевской области, весной исполнится 100 лет. За это время в медучреждении, в разные годы носившем статус поликлиники и сельской участковой больницы, сменилось не менее 20 врачей. Последние 3,5 года здесь трудится молодой и амбициозный Максим Беганский.

Прием в Круче 28-летний специалист проводит дважды в неделю - в среду и субботу, поэтому с самого утра под его кабинетом собирается немало людей. Ведь кроме жителей этой деревни амбулатория обслуживает 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе 11 километров, а это более 900 человек. Одним нужно пройти медкомиссию перед приемом на работу, другие хотят получить направление к узкопрофильному специалисту, но в день нашего визита среди пациентов были преимущественно дети.

Лилия Дмитрошка привела на осмотр дошколят Ярослава и Владислава. Мальчики принесли из детского сада "классический набор": температуру, насморк, кашель. А 10-летний Витя и вовсе заболел в свой день рождения, поэтому празднование придется отложить на несколько дней. Кстати, с детьми Максим Алексеевич ладит особенно хорошо, поскольку сам молодой отец, но и ко взрослым нашел подход.

- Сельчане не любят жаловаться на болячки, порой симптомы у них приходится буквально выпытывать. Но зато у нас с ними есть время на общение без спешки. С одними пациентами нужно общаться душевно, с другими построже. Я знаю характер людей, условия их проживания, помню многие истории болезни, все это помогает оптимально выстроить лечение.

Местные жители безоговорочно доверяют молодому врачу. Александра Чемохуда беспокоит колено, он уже побывал в Могилеве на приеме у узкого специалиста, но после все равно пришел к Беганскому - еще раз проконсультироваться по назначенному лечению. Не чает в нем души и коллектив амбулатории.

- За последние годы у нас сменилось несколько врачей. Это были молодые девушки, они выходили замуж и рожали детей, - рассказывают лаборант Оксана Качук и акушерка Ирина Крушкина. - Первым врачом-мужчиной стал Максим Алексеевич, он быстро всех расположил к себе. Он не только отличный доктор, но и человек замечательный, а ведь хорошее слово тоже лечит.

Несмотря на сельский статус, амбулатория в Круче полностью обеспечена всем необходимым оборудованием и расходным материалом. Сельчане могут сдать анализы, сделать кардиограмму, измерить температуру, давление, уровень сахара, рост и вес. Кроме кабинета врача, здесь есть стоматология, аптечный пункт, лаборатория, физиотерапевтический кабинет, дневной стационар.

А еще в распоряжении учреждения имеется конь по кличке Кузьма. И если медикам на работе нужно надевать белый халат, то белоснежный Кузя всегда соответствует дресс-коду. Медицинский конь - это эксклюзив не только для Могилевщины, но, возможно, и для всей Беларуси.

Разумеется, на экстренные вызовы Максим Беганский ездит на автомобиле - служебном или личном, но прошлой зимой он из любопытства отправился на выезд в санях. Говорит, было потрясающе!

Для Кузи работы тоже хватает.

- Если машина на вызове, то остальные работники амбулатории, чтобы не терять времени, пользуются лошадью, - рассказывает помощник врача Людмила Кулага. - Выполняем какую-нибудь плановую работу, например, выездной забор крови, или подряжаем Кузю на технические работы, тот же вывоз мусора с территории. Так решаем и вопрос экономии топлива.

Сейчас Максим Беганский живет в Круглом, поскольку является еще и исполняющим обязанности заведующего поликлиникой Центральной районной больницы. От райцентра до Кручи примерно 20 километров, но Максима это нисколько не напрягает.

- Я сам родом из Славгородского района, люблю сельскую местность и все ее прелести - от тишины и уединения до возможности регулярно рыбачить, ходить за грибами и ягодами, поэтому первый год прожил именно в деревне. Я тогда уже был женат, но супруга по распределению работала в Жлобине. Когда же Вика ушла в декрет, мы перебрались в Круглое, где она на полставки является врачом приемного покоя.

Кстати, в семье Максима раньше не было медиков. Родители трудятся в сельском хозяйстве, а брат - работник МЧС.

Арифметика доктора Беганского

Среднемесячная зарплата врача за 2019 год в Круглянском районе составила 1477 белорусских рублей (примерно 42 тысячи российских). За работу в сельской местности положена надбавка - 20% базовой ставки (36 рублей). Максим Беганский работает на полторы ставки. Жилье молодой семье обходится недорого, поскольку ей предоставили малосемейку в общежитии. На дорогу до Кручи у молодого врача ежемесячно уходит примерно 80 рублей, а поход в продуктовый магазин в среднем обходится в 20-25 рублей (600-700 российских). С каждой зарплаты удается откладывать 30-35% на крупные покупки или семейный отдых.