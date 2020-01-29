Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, в том числе ответственность за реализацию национальных проектов.

Генеральным экономическим курсом в правительстве займется первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он отвечает за разработку основных направлений социально-экономического развития, финансовую и денежно-кредитную политику, результативность бюджетных расходов и влияние бюджета и налогов на ускорение темпов экономического роста. Белоусов ответственен за государственные инвестиции, включая деятельность институтов развития. В его зоне ответственности также противодействие санкциям и координация в области технологического развития.

В ведении первого зампреда правительства - работа по достижению национальных целей развития, общая координация и мониторинг реализации национальных проектов во взаимодействии с их непосредственными кураторами. Лично Андрею Белоусову премьер поручил заниматься такими нацпроектами, как "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости".

Общий контроль за реализацией нацпроектов вверен вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко. Должность зампреда концентрирует в его руках значительные надзорные функции. За его подписью на стол премьер-министру будут ложиться отчеты об эффективности работы министерств и ведомств, всей бюджетной системы, исполнения федеральных законов, поручений и указаний президента и правительства. Григоренко будет курировать вопросы государственной службы, законопроектную деятельность, реформу контрольно-надзорной деятельности.

Кроме того, к главе аппарата правительства отошли функции, связанные с разработкой и исполнением федерального бюджета. Также Дмитрию Григоренко доверены финансовое планирование и налоговая политика государства.

Общая координация и мониторинг реализации национальных проектов - в ведении первого вице-премьера

Социальный блок остался за вице-премьером Татьяной Голиковой, одним из немногих зампредов предыдущего правительства, сохранивших свой портфель в составе нового кабмина. Она продолжит курировать государственную политику - и соответствующие национальные проекты - в сферах демографии, здравоохранения, образования, науки, следить за состоянием Пенсионного и других внебюджетных фондов, оборотом лекарственных средств.

Знакомый круг обязанностей закреплен за вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, также перешедшим в новый кабинет. Все, что касается развития Дальнего Востока и Арктики, сконцентрировано в его руках. Показателем признания предыдущих заслуг Трутнева можно считать поручение заняться социально-экономическим развитием Северного Кавказа, а также территориями опережающего развития, свободными и особыми экономическими зонами в масштабах всей страны.

Ряд новых направлений предстоит осваивать и вице-премьеру Юрию Борисову. За ним глава правительства оставил все, что касается развития оборонно-промышленного комплекса, обеспечения национальной обороны и выполнения гособоронзаказа, космическую отрасль. А дополнительно Борисову доверено присматривать за отечественной промышленностью и топливно-энергетическим комплексом.

Вице-премьера Викторию Абрамченко в правительство позвали с должности руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), что автоматически подразумевало закрепление за ней всей государственной политики в сфере земельных отношений, гражданского оборота недвижимости и кадастра. Кроме того, несколько лет Абрамченко проработала в Министерстве сельского хозяйства РФ, в том числе в ранге замминистра. Ей и доверили курировать отечественное сельское хозяйство, рыболовство, лесопромышленный комплекс. Вице-премьер также стала куратором национального проекта "Экология".

В зависимости от направлений деятельности за вице-премьерами закреплены министерства, службы, госкорпорации и другие госструктуры, чью работу они будут координировать

Сменив кресло заммэра Москвы на должность зампреда правительства, Марат Хуснуллин расширил зону ответственности за жилищное строительство - из границ столицы на масштаб всей страны. За ним закреплены государственная политика в сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности, ЖКХ. В статусе вице-премьера он стал куратором нацпроектов "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Кроме того, Хуснуллину доверено развитие российских регионов (кроме Дальнего Востока), включая Крым, Севастополь и Калининградскую область, вопросы разграничения полномочий между уровнями власти - федеральным, региональным и муниципальным. Еще одно направление работы - социально-экономическое сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией.

Развитием спорта в составе нового кабмина поручено заниматься Дмитрию Чернышенко. Спорт для вице-премьера - родная стихия. Достаточно вспомнить, что он возглавлял оргкомитет зимних Олимпийских игр в Сочи. Также в его полномочия премьер-министр включил культуру, сферу туризма, государственную национальную политику, госполитику в области связи и в сфере средств массовой информации. Он отвечает за взаимодействие с международными и всероссийскими спортивными общественными организациями, творческими союзами и религиозными организациями. В ведение Чернышенко также отнесено формирование цифровой экономики России.

Юрий Трутнев наряду с Дальним Востоком и Арктикой будет курировать развитие Северного Кавказа

Все международные связи правительства сконцентрированы в полномочиях вице-премьера Алексея Оверчука. Он отвечает за интеграцию в рамках Евразийского экономического союза, сотрудничество с партнерами по СНГ, координирует работу министерств и ведомств в формате БРИКС и "Группы двадцати" и в целом на уровне кабмина ведет государственную политику в сфере международных отношений. В этом ему должны помочь его контакты и опыт с предыдущего места работы: в Федеральной налоговой службе Оверчук курировал управление международного сотрудничества, вопросы анализа международной практики в сфере налогообложения, практики применения международных договоров об избежании двойного налогообложения.

В зависимости от направлений деятельности за вице-премьерами закреплены министерства, службы, госкорпорации и другие госструктуры, чью работу они будут координировать.

Тем временем

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько, многие годы работающего на внешнеполитическом направлении в правительстве, а еще раньше- в Кремле. В разные годы Приходько находился на дипломатической службе, работал помощником президента и некоторое время замглавы администрации Кремля. В мае 2012 года перешел в Белый дом, где спустя год стал вице-премьером, главой аппарата правительства. В мае 2018 года был переведен на должность первого заместителя главы аппарата.