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Озвученная президентом Дональдом Трампом "сделка века" по ближневосточному урегулированию, которую поддержал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, у большей части остального мира вызвала в лучшем случае настороженность, а в худшем - активное неприятие, местами переходящее в интифаду. Собственно, это логично - на презентации сделки Трамп открыто заявил, что поддерживает Тель-Авив. Кстати, сам Нетаньяху уже получил первые дивиденды от мирного плана - согласно последним опросам, его партия "Ликуд" набирает на два мандата больше, чем блок "Кахоль-Лаван" во главе с Бени Ганцем. Что касается Трампа, который выпустил своего ближневосточного голубя мира перед угрозой импичмента и с прицелом на осенние выборы, то его выгода пока менее понятна. Не секрет, что еврейское лобби в США традиционно голосует за демократов, и вряд ли сделка изменит этот подход.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, "мы знаем, как администрация США всегда стремится найти кардинальные решения многих международных проблем. Пока не везде это приносит позитивные подвижки... Очень хотелось, чтобы "квартет" международных посредников - Россия, США, ООН, ЕС - также провел анализ этой ситуации". Простые палестинцы ожидаемо не приняли сделку и вышли на улицы. Глава ПНА Махмуд Аббас также не сможет согласиться с планом Трампа, поскольку тут же окажется предателем для своих, а это означает потерю доверия и возможную смену руководства автономии. Судя по заявлениям руководства ПНА, которые приводит издание Al-Monitor, Аббас пытается сплотить палестинцев для противостояния плану Трампа. С этой целью он, например, в ближайшее время посетит сектор Газа.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал предложеную Трампом сделку "мертворожденной" и "абсолютно неприемлемой", потому что она игнорирует права палестинцев и признает передачу священного для мусульман Иерусалима Израилю.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) охарактеризовал инициативу американского лидера как провальную, потому что в ней "присутствуют только интересы Израиля". При этом, как часто бывает, в арабском мире наметился определенный раскол. Часть государств надеется, что начало переговоров Израиля и ПНА выведет урегулирование на новый уровень. Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Бахрейн и отчасти Катар призвали палестинцев немедленно начать переговоры с Израилем. Лига арабских государств (ЛАГ), как водится, заняла промежуточную позицию. С одной стороны, ее генсек Ахмед Абуль Гейт назвал план серьезным ударом по правам палестинцев, с другой - подчеркнул, что Лига "не против любых серьезных попыток достичь мира".

В мире Ближний Восток Израиль В мире США Палестино-израильский конфликт

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