Как сохранить нашу общую историческую память?

Более 120 молодых историков Союзного государства собрала в минском Доме Москвы межгосударственная молодежная научно-практическая конференция "Россия - Беларусь: вехи общей истории". Ученые обсуждали актуальную тему сохранения общей исторической памяти белорусов и россиян.

Заместитель директора Института философии Национальной академии Беларуси Андрей Дудчик зачитал приветственное слово к участникам конференции академика - секретаря отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси Александра Ковалени:

- Сегодня все активнее поднимают головы силы, исповедующие ксенофобию, расизм, другие формы экстремизма. Предаются забвению такие основы послевоенного мира, как гуманизм, миролюбие, диалог. Мы наблюдаем попытки перекроить границы сфер влияния, поставить под сомнение многообразие точек зрения, многополярность мира. Лучший способ остановить это - расширять взаимодействие науки и дипломатии. Только сообща люди молодого и старшего возраста смогут отстоять нашу общую память и историю...

Тематически научный форум состоял из двух частей. Первая была посвящена ментальному и культурному единству Беларуси и России. Вторая - роли российско-белорусских гуманитарных связей в Великой Победе. Дискуссии проходили в формате "круглых столов". Модераторами выступили известные эксперты в области истории, культуры, политики и экономики.

Участники дискуссии пришли к общему мнению, что язык, вера и общая история являются сегодня главными объединяющими факторами наших государств. А общие политические принципы, которые Беларусь и Россия в составе Союзного государства несут миру, отличаются от европейских и американских. Поэтому так важно сохранить нашу культурную общность, наше единство взглядов на фундаментальные исторические события.

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Ректор Государственного академического университета гуманитарных наук России Денис Фомин-Нилов отметил актуальность выбранной для конференции темы:

- Сегодня стало модно говорить "жить настоящим, а лучше - будущим". Но будущее формируется из прошлого, а прошлое - это фундамент, на котором стоит настоящее. Когда прошлое зыбко и неопределенно, когда оно подвергается постоянным фальсификациям и информационным атакам, то мы построим здание на непрочной почве. Такие конференции призваны помочь строить наше будущее на твердом фундаменте.

Конференция открыла серию мероприятий Национальной академии наук Беларуси и Института философии, посвященных победе в Великой Отечественной войне.

Конференция открыла серию мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне