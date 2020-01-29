Наши корреспонденты сравнили льготы российских и белорусских студентов

Сегодня в России к студенчеству причисляют себя более четырех миллионов человек, а в Беларуси - почти 268 тысяч. Репортеры "СОЮЗа" выяснили, как живется студенту в большом городе и где студенческий билет поможет реально сэкономить.

Кто куда, а мы - в театр

Многие государственные и частные музеи Москвы предоставляют студентам не только скидку 50 процентов, но и возможность бесплатного посещения экспозиций. Например, в первое и второе воскресенье каждого месяца студенты вузов России вне зависимости от формы обучения могут бесплатно посещать постоянную экспозицию в Третьяковской галерее. А каждую среду и второе воскресенье месяца для них бесплатно открывает свои двери Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Государственный исторический музей ждет студентов в последнее воскресенье каждого месяца. Также студенты могут бесплатно посещать дома-музеи и музеи, посвященные известным деятелям литературы России. Например, еженедельно по четвергам можно бесплатно посетить Государственный музей А.С. Пушкина, а музей Михаила Булгакова студенты-очники имеют право бесплатно посещать в любой день.

За символическую плату можно побывать и в ведущих театрах Москвы. Например, в Большой театр студент может попасть на спектакль всего за 100 рублей (стоячее место), для этого необходимо прийти в кассу за полтора часа до начала представления и предъявить студенческий. А в "Мастерскую Петра Фоменко" студенты могут попасть и вовсе бесплатно - на свободные места.

Скидки студентам готовы дать и многие столичные кинотеатры. Правда, действуют они, как правило, лишь в определенные дни и в дневное время. Зато дисконт довольно большой. Часто это 50 процентов от обычной цены билета.

Со скидкой студенты могут полюбоваться звездами в Московском планетарии и панорамными видами с самого большого, 55-метрового Колеса обозрения. Со студенческим билетом также можно бесплатно сходить в Московский зоопарк.

В Москве и Минске крупные торговые сети дают студентам скидки на одежду, обувь, парфюмерию и бытовую технику

Сэкономить деньги студенты могут и посещая белорусские музеи. К примеру, в Национальном художественном музее студенты дневной формы обучения могут посмотреть постоянную экспозицию за полцены - 4 белорусских рубля (120 российских). Предусмотрены для студентов и скидки на экскурсии, а также льготные дни в таких знаковых местах, как Мирский замок. А в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" скидки есть для обладателей студенческих билетов не только белорусских вузов, но и российских. Дешевле для студента прогуляться и по Центральному ботаническому саду НАН Беларуси - 4 белорусских рубля или 120 российских. Это в два раза дешевле полного билета.

Одежда, книги, стрижки и мастер-классы

В Москве и Минске готовы поддержать студентов и крупные торговые сети - предоставят скидки как на одежду, обувь, парфюмерию, так и на бытовую технику.

Например, в Москве магазины Apple предлагают скидки для студентов при покупке компьютеров и планшетов. А еще можно оформить льготную подписку на Apple music. Книжные магазины "Молодая гвардия", "Московский дом книги" готовы дать студентам скидку на литературу 5%.

Все чаще скидки для студентов встречаются и в анонсах различных мастер-классов, тренингов и прочих активностей. Чаще всего на курсы красоты (10%) и курсы иностранного языка (50%). Еще можно сэкономить на уроках танцев или вокала - так, известная танцевальная студия в центре Москвы обещает научить студентов азам аргентинского танго со скидкой 20%! Целая россыпь бонусов и скидок для студентов предусмотрена и в автошколах. В Москве она не очень большая - 20%, а вот в Минске может достигать половины оплаты стоимости обучения.

Скидки могут ждать студентов в самых неожиданных местах. Например, в салонах оптики, хозяйственных магазинах, парикмахерских, в копировальных центрах - от 5 до 10%.

Голодными не оставят

В Москве есть большое количество кафе и ресторанов, которые дают студентам приличные скидки. Например, в сети кафе "ТоДаСё" - это 25%, а первокурсникам - 30%. Скидку 25% дают и в кафе "Сыто Пьяно". А в сети кафе "Менза" при заказе не менее двух наименований блюдо с наименьшей ценой предоставляется бесплатно. А кофейни предлагают скидки от 10 до 15% - на кофе и десерты. Крупные торговые сети по социальной карте, которую могут оформить студенты Москвы, дают скидки на продукты 5-10%.

Если хочешь быть здоров

В Беларуси медобслуживание студенты получают в спецполиклинике. У некоторых вузов есть свои профилактории и базы отдыха, где раз в семестр можно бесплатно поправить здоровье. При наличии медпоказаний студенты могут отдохнуть и в санаториях за 15-30% от стоимости путевки.

Подобные услуги предлагают и некоторые крупные вузы Москвы. Скидки в фитнес-центрах, бассейнах и спортивных секциях могут доходить до 50%. Практически за полцены студент может пройти курс обучения дайвингу, например, в дайв-клубе "Альтернатива", или получить скидку до 20% на занятиях йогой в сети центров "Федерации Йоги".

Покажи зачетку - получи кредит

В банковской сфере для студентов тоже разработаны специальные проекты. В частности, многие банки в России предлагают получить деньги на образование и другие цели. Получить студенческий необразовательный кредит в банках Москвы можно наличными или на карту. Образовательный кредит на руки не выдается, он перечисляется на счет учебного заведения. Для личных целей суммы кредитования, как правило, небольшие - до 100 тысяч рублей. Если студент работает, то сумма увеличивается. Студенты, которые оплачивают свое образование, могут получить налоговый вычет 13%.

В Беларуси у студентов платной дневной формы также есть возможность оформить льготный кредит на обучение. Выплачивать его можно на протяжении пяти лет после получения диплома. Некоторые банки предусмотрели программу лояльности для тех, у кого студенческий билет совмещен с платежной картой, - возврат процентов от суммы покупок при безналичной оплате. А еще "студенты-платники" с высокой успеваемостью могут претендовать на серьезную скидку при оплате обучения, а особо успешные и активные - и вовсе перевестись на бюджет. Кроме того, студенты и аспиранты числятся в списке тех, для кого предусмотрены субсидии при оплате коммунальных услуг.

Эх, прокачусь!

Студенты в Москве могут получить льготы на проезд, если оформят соцкарту студента. По ней стоимость месячного льготного проездного билета без лимита поездок на метро, монорельсе, МЦК и наземном транспорте составит 670 рублей. Простой горожанин за месячный проездной заплатит 2170 рублей.

Льготные тарифы есть и на Московской канатной дороге. В выходные дни билет туда и обратно обойдется на 100 рублей дешевле, а со среды по пятницу можно сэкономить 150 рублей. Льготы дают и железнодорожники. Например, программа "РЖД Бонус" позволяет студентам и аспирантам очных отделений учебных заведений России получать скидку 25% на проезд в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения, приравненных к вагонам типа "купейный" (скоростные поезда "Стриж", "Ласточка", "Невский экспресс" и т.д.). Кроме того, на пригородные электрички студенты могут покупать билеты с 50%-ной скидкой с 1 сентября по 15 июня.

У белорусских студентов скидок на проезд в городском транспорте нет, но некоторые перевозчики междугородних маршрутов охотно предлагают билеты за меньшую цену. К примеру, из Гродно до Новогрудка можно доехать со скидкой 40%, а из Гродно до Минска или Бреста - 30%. Из некоторых белорусских райцентров студенты и вовсе могут добраться до столицы за полцены.

Кстати

И в России, и в Беларуси на студенческие стипендии особо не разгуляешься: так, например, в МГУ "хорошист" (в зачетке - "хорошо" и "отлично") может рассчитывать всего на 2887 рублей, а отличник - на 3138 рублей. Академическая стипендия для студентов-бюджетников в Высшей школе экономики - 1700 рублей.

В Белорусском госуниверситете размер стипендии варьируется от 100 белорусских рублей (2962 российских) до 178 рублей (5272 российских).