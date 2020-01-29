Транспорт

Можно ли рассчитаться банковской карточкой за услуги в поездах?

"Купили семьей билеты на поезд формирования Белорусской железной дороги до Минска. Предпочитаем в дорогу не брать наличные деньги. Можно ли рассчитаться банковской карточкой за обед в вагоне-ресторане? Илья Самутдинов, Сызрань".

За чай, постель, излишнюю ручную кладь, услуги вагона-ресторана во всех поездах международного сообщения БЖД можно расплатиться банковской карточкой. Для улучшения качества обслуживания пассажиров Белорусская железная дорога совместно с поставщиками услуг связи и банковскими структурами внедрила в поездах международных линий mPOS-терминалы для оплаты услуг по банковским карточкам платежных систем Visa и MasterCard.

Установка таких терминалов стала завершающим этапом внедрения в поездах оплаты услуг железнодорожного транспорта с использованием переносных POS-терминалов. Проект был реализован в несколько стадий. Сначала POS-терминалы появились в поездах межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, затем в поездах региональных линий экономкласса. До 2020 года оплатить услуги банковской карточкой можно было только при нахождении поезда на территории Беларуси. Теперь mPOS-терминалами оснастили все поезда международных линий.

Вместе с тем в БЖД обратили внимание на то, что платежные операции в поездах возможны при наличии устойчивой мобильной связи.

Туризм

Какие страны для туризма и отдыха выбирают белорусы?

"Только что с подругой вернулись из короткой поездки по Беларуси, где замечательно провели выходные. Думаем, повторить поездку летом, благо перелеты из Москвы до Минска удобные и стоимость невысока. А какие страны для путешествий чаще всего выбирают белорусы? Анжелика Костышева, Москва".

Статистика туристического поисковика Aviasales.by свидетельствует о том, что чаще всего белорусы летают в Россию, Украину, Грузию, Турцию и Италию. Однако есть десятка стран, которые не входят в топовую "пятерку", но число запросов по билетам по ним за год рекордно выросло. Самый "скромный" показатель в новом рейтинге, подготовленном Aviasales.by, составил 55%. А по лидеру число запросов выросло вдвое.

Замыкает десятку Швейцария. Количество желающих посетить ее увеличилось на 55%. Среди перспективных направлений - Венгрия и Бельгия, о которых мечтают на 66% и 60% больше путешественников соответственно, чем годом ранее. Шестую и седьмую строчки рейтинга заняли Норвегия и Дания. Оба скандинавских направления показали рост на 71% в плане поисковых запросов на авиабилеты. На пятом месте расположился маршрут Минск - ОАЭ, где спрос увеличился на 80%. Далее в рейтинге перспективных мест оказались Сейшелы и Мальдивы, куда количество запросов выросло на 83%. Большой интерес со стороны белорусских путешественников эксперты обнаружили к Индонезии и Японии. А возглавила топ Эстония - популярность перелета из Минска в эту страну выросла вдвое.