Новости

Путин проверит Центр управления Подмосковьем 18:30
Под Волгоградом пассажирский автобус опрокинулся в кювет 18:29
В Японии экскурсовод заразился коронавирусом от китайских туристов 18:23
Инал Ардзинба возглавил платформу "Будущее Абхазии" 18:14
Как в Москве отметят 160 лет со дня рождения Чехова 18:11
В Поморье ветераны получат региональные выплаты к 75-летию Победы 18:06
В Пулково прибывающих из Китая стали обследовать прямо в самолете 17:57
Симоньян рассказала о тяжелом состоянии раненной в Сирии журналистки RT 17:51
В Кузбассе мужчина сбежал из здания суда после оглашения приговора 17:40
В Ростовской области завели дело после ДТП с четырьмя машинами 17:40
Отец Децла потребовал сделать ДНК-тест для внука 17:37
Эксперты назвали машины, которые меньше всего теряют в цене 17:31
Датчане отказались извиняться за карикатуру с коронавирусом на флаге 17:09
Глава Женералитата хочет провести в Каталонии досрочные выборы 17:08
Шоураннер "Ведьмака" рассказала о важных вырезанных сценах 17:03
Илон Маск спорит с противниками завода Tesla в Германии 17:00
Вышел русский трейлер нового фильма про колли Лесси 16:49
Воробьев ввел для жителей Подмосковья новые доплаты и льготы 16:42
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера 16:33
Некоторых жителей Волоколамска и Серпухова освободят от платы за мусор 16:32
В Ростовской области сняли с мели сухогруз с зерном для Турции 16:29
В районе поиска пропавшего под Смоленском подростка нашли тело 16:27
Найдены следы "оружейников", живших за 11600 лет до нас 16:26
Минюст не нашел оснований для исключения ФБК из реестра иноагентов 16:11
Германия начала процесс отказа от угля 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
29.01.2020 17:29
Рубрика: Власть

Размером с банковскую карту

Россиян в перспективе ожидает переход на электронные паспорта
Текст: Иван Петров
В МВД России раскрыли некоторые детали того, каким станет паспорт гражданина России в недалеком будущем. Главное нововведение - размер. Документ станет гораздо меньше привычной красной книжицы, примерно как любая банковская карта. При этом емкость уменьшенного паспорта напротив увеличится в разы. Ведь он будет обладать электронным носителем, на который можно будет записать сотни мегабайт, а то и гигабайт информации.
Новый паспорт станет электронным - вся основная информация будет зашита в расположенный на карточке чип. Фото: photoxpress Новый паспорт станет электронным - вся основная информация будет зашита в расположенный на карточке чип. Фото: photoxpress
Новый паспорт станет электронным - вся основная информация будет зашита в расположенный на карточке чип. Фото: photoxpress

"Новый паспорт будет в виде банковской карточки, к которой мы уже все привыкли. Соответственно, в нем будет содержаться чип с электронным носителем. Предполагается, что на карточке будет размещена фотография, фамилия, имя и отчество, дата рождения, место рождения россиянина. В самом чипе, подобном тому, что сегодня есть на загранпаспортах, будет дублироваться вся эта информация", - рассказала в интервью "Известиям" начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Фото: Александр Река/ТАСС
Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без проверки знания языка

Чип будет содержать отпечатки пальцев, фото, данные СНИЛС, регистрацию и другую необходимую информацию. Вопрос о том, стоит ли "подшивать" в этот чип водительское удостоверение, по словам руководителя миграционного главка МВД, еще обсуждается.

"Паспорт с электронным носителем будет удобен для использования в информационных ресурсах, для получения государственных услуг, получения электронной подписи, но это всё пока в проектах", - отметила Валентина Казакова.

Сроки перехода, по словам представителя МВД, точно пока не определены. Но переход в любом случае будет мягким: паспорта будут меняться постепенно и по желанию россиян.

В октябре прошлого года минкомсвязи предложило начать эксперимент по выдаче новых паспортов с чипом с 1 марта 2020 года. В случае удачного эксперимента планируется отказаться от оформления бумажных паспортов гражданина РФ в 2022 году. Сообщалось, что на первом этапе (с 1 марта 2020 года) предлагается провести эксперимент с работой мобильного приложения, связанного с паспортом гражданина РФ. На втором этапе - с 1 июля 2020 года - паспорта в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения, связанного с таким паспортом.

Фото: iStock
Владельцы электронных паспортов транспортных средств получили к ним доступ

Стоит отметить, что Валентина Казакова вчера побывала ньюсмейкером еще несколько раз. Кроме новости об электронных паспортах, она рассказала, как власти намерены противостоять проникновению в страну различных заболеваний. По ее словам, МВД России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в нашу страну проходить дактилоскопию, а также предоставлять на погранконтроле медицинские справки. "Мы, конечно, понимаем, что для безопасности страны необходимо, чтобы все приезжающие в Россию иностранные граждане были дактилоскопированы и предоставляли медицинские справки. Потому что на сегодня очень актуально распространение заболеваний", - отметила руководитель полицейского главка.

Сроки перехода на электронные паспорта еще не определены. Но переход будет мягким, обещают в МВД. Паспорта заменят постепенно и по желанию граждан

Каждый иностранный гражданин, который прибывает в Россию с целью трудоустройства, по словам Казаковой, должен будет пройти медкомиссию и предоставить справки об отсутствии опасных заболеваний. "Мы в настоящее время готовим изменения в законодательстве в этом направлении, где все указанные моменты будут отражены", - отметила она.

Другая новость касается граждан соседних государств, которые желают приобрести российское гражданство. По словам Валентины Казаковой, уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашими ближайшими соседями - гражданами Белоруссии и Украины. "Мы предлагаем освободить их от прохождения собеседования на знание русского языка. Кроме того, для граждан этих государств, а также Казахстана и Молдавии предусмотрена возможность получения российского гражданства сразу после получения вида на жительство", - рассказала руководитель полицейского главка.

Власть Право Личные документы Правительство МВД Универсальная электронная карта

Главное сегодня

Иностранцев могут обязать предоставлять медсправки при въезде в РФ
МО РФ: Все нравоучения США по Сирии появляются при поражении террористов
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без проверки знания языка
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам