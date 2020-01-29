В МВД России раскрыли некоторые детали того, каким станет паспорт гражданина России в недалеком будущем. Главное нововведение - размер. Документ станет гораздо меньше привычной красной книжицы, примерно как любая банковская карта. При этом емкость уменьшенного паспорта напротив увеличится в разы. Ведь он будет обладать электронным носителем, на который можно будет записать сотни мегабайт, а то и гигабайт информации.

"Новый паспорт будет в виде банковской карточки, к которой мы уже все привыкли. Соответственно, в нем будет содержаться чип с электронным носителем. Предполагается, что на карточке будет размещена фотография, фамилия, имя и отчество, дата рождения, место рождения россиянина. В самом чипе, подобном тому, что сегодня есть на загранпаспортах, будет дублироваться вся эта информация", - рассказала в интервью "Известиям" начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Чип будет содержать отпечатки пальцев, фото, данные СНИЛС, регистрацию и другую необходимую информацию. Вопрос о том, стоит ли "подшивать" в этот чип водительское удостоверение, по словам руководителя миграционного главка МВД, еще обсуждается.

"Паспорт с электронным носителем будет удобен для использования в информационных ресурсах, для получения государственных услуг, получения электронной подписи, но это всё пока в проектах", - отметила Валентина Казакова.

Сроки перехода, по словам представителя МВД, точно пока не определены. Но переход в любом случае будет мягким: паспорта будут меняться постепенно и по желанию россиян.

В октябре прошлого года минкомсвязи предложило начать эксперимент по выдаче новых паспортов с чипом с 1 марта 2020 года. В случае удачного эксперимента планируется отказаться от оформления бумажных паспортов гражданина РФ в 2022 году. Сообщалось, что на первом этапе (с 1 марта 2020 года) предлагается провести эксперимент с работой мобильного приложения, связанного с паспортом гражданина РФ. На втором этапе - с 1 июля 2020 года - паспорта в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения, связанного с таким паспортом.

Стоит отметить, что Валентина Казакова вчера побывала ньюсмейкером еще несколько раз. Кроме новости об электронных паспортах, она рассказала, как власти намерены противостоять проникновению в страну различных заболеваний. По ее словам, МВД России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в нашу страну проходить дактилоскопию, а также предоставлять на погранконтроле медицинские справки. "Мы, конечно, понимаем, что для безопасности страны необходимо, чтобы все приезжающие в Россию иностранные граждане были дактилоскопированы и предоставляли медицинские справки. Потому что на сегодня очень актуально распространение заболеваний", - отметила руководитель полицейского главка.

Сроки перехода на электронные паспорта еще не определены. Но переход будет мягким, обещают в МВД. Паспорта заменят постепенно и по желанию граждан

Каждый иностранный гражданин, который прибывает в Россию с целью трудоустройства, по словам Казаковой, должен будет пройти медкомиссию и предоставить справки об отсутствии опасных заболеваний. "Мы в настоящее время готовим изменения в законодательстве в этом направлении, где все указанные моменты будут отражены", - отметила она.

Другая новость касается граждан соседних государств, которые желают приобрести российское гражданство. По словам Валентины Казаковой, уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашими ближайшими соседями - гражданами Белоруссии и Украины. "Мы предлагаем освободить их от прохождения собеседования на знание русского языка. Кроме того, для граждан этих государств, а также Казахстана и Молдавии предусмотрена возможность получения российского гражданства сразу после получения вида на жительство", - рассказала руководитель полицейского главка.