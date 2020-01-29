Каталонским политикам выставили счет за референдум

Новости

Илон Маск спорит с противниками завода Tesla в Германии 17:00
Вышел русский трейлер нового фильма про колли Лесси 16:49
Воробьев ввел для жителей Подмосковья новые доплаты и льготы 16:42
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера 16:33
Некоторых жителей Волоколамска и Серпухова освободят от платы за мусор 16:32
В Ростовской области сняли с мели сухогруз с зерном для Турции 16:29
В районе поиска пропавшего под Смоленском подростка нашли тело 16:27
Найдены следы "оружейников", живших за 11600 лет до нас 16:26
Минюст не нашел оснований для исключения ФБК из реестра иноагентов 16:11
Германия начала процесс отказа от угля 16:10
Согласована часть новой трассы М12 Москва-Казань 16:00
Жители частных домов в Подмосковье будут платить за мусор по факту вывоза 15:53
Житель Кузбасса взломал автомат с игрушками, чтобы раздать их детям 15:53
МИД РФ ответил Эрдогану на заявление о невыполнении обязательств по Сирии 15:27
В Европе запретили опасные краски для татуировок 15:26
Лидер лейбористов Ирландии пообещал выдворить военных США из Шеннона 15:21
На следующей неделе в Москве начнется настоящая зима 15:17
В Москве состоялась премьера второго сезона сериала "Содержанки" 15:15
Как заставить "обочечников" ездить по правилам 15:14
В Волгограде школьник был ранен на занятиях по стрельбе 15:10
Мишустин назначил Приходько своим помощником 15:08
Пьяный житель Югры угнал машину, заблудился и вызвал на помощь полицию 14:59
Российский летчик рассказал о ЧП после перехвата воздушного разведчика 14:54
Названы составы на Матч звезд Единой лиги ВТБ 14:51
Басист Мэрилина Мэнсона Хуан Альдерете упал с велосипеда и впал в кому 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
29.01.2020 15:59
Рубрика: В мире

Каталонским политикам выставили счет за референдум

Текст: Юрий Когалов
Счетная палата Испании потребовала от 20 каталонских политиков, причастных к организации и проведению в 2017 году незаконного референдума о независимости, вернуть в казну 4146274 евро и 97 центов. Именно в такую сумму следователи палаты, которая является главным органом государственного финансового контроля в королевстве, оценили растрату государственных средств.

Речь идет о деньгах, потраченных бывшим главой женералитата Карлесом Пучдемоном, его советниками и чиновниками на визиты в различные страны и переговоры в попытке заручиться международной поддержкой в вопросе отделения Каталонии от Испании, на агиткампанию, печать бюллетеней, плакатов, подготовку урн для голосования и избирательных участков. Интересно, что из указанной суммы 3,9 миллиона евро соответствуют средствам, фактически потраченным на запрещенный конституционным судом референдум, а 243 тысячи евро - это набежавшие за два года проценты.

Спикер парламента Каталонии потратил 17 тысяч евро на поездки к заключенным

Выплатить эти 4,14 миллиона Пучдемон, Ориол Жункерас и другие политики обязаны в течение 15 дней (отсчет начался 28 января), иначе на их активы и собственность будет наложен арест. Примечательно, что надзорный орган может не только заморозить счета, но и конфисковать зарплату у тех, кто ее получает, хотя значительная часть тех, кого коснулось это решение, либо сидят в тюрьмах, либо скрываются от испанского правосудия за границей.

Чтобы не разориться, Пучдемон уже обратился к каталонцам за финансовой помощью. Он просит всех, кто голосовал 1 октября 2017 года за отделение региона от Испании, помочь ему собрать нужную сумму.

Фото: Константин Волков/РГ
Пучдемон намерен вернуться в Испанию

Стоит отметить, что в свое время прокуратура и государственная адвокатура отказались рассматривать финансовый вопрос в верховном суде. Это позволило счетной палате, члены которой по своему статусу приравнены к судьям, самостоятельно взяться за расследование. Поскольку это административный иск, а не уголовный, члены парламента не могут воспользоваться своим иммунитетом. К тому же счетная палата имеет право выносить свои решения в отсутствие ответчиков, счет был выставлен, в том числе Пучдемону и нескольким его советникам, бежавшим за границу. А вот осудить их на тюремные сроки заочно закон не позволяет (если наказание предусматривает лишение свободы на срок более двух лет, процесс может проводиться только в присутствии обвиняемого).

Кстати, эти 20 политиков не первые, кто получил счет за проведение референдума. Ранее счетная палата потребовала от другого бывшего главы женералитата, Артура Маса, и его соратников выплатить 4,9 миллиона евро за проведение 9 ноября 2014 года "опроса о независимости" (от слова референдум тогда отказались, чтобы не провоцировать официальный Мадрид на активные действия).

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии

Главное сегодня

Иностранцев могут обязать предоставлять медсправки при въезде в РФ
МО РФ: Все нравоучения США по Сирии появляются при поражении террористов
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без проверки знания языка
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
Как польские политики оскорбили память погибших при освобождении Варшавы красноармейцев