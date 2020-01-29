Эндокринологи раскритиковали диету, популярную у многих звезд

Одна из самых модных на сегодняшний день диет - кетогенная - подверглась неожиданной критике. Эксперимент американских ученых из Йельского университета, результаты которого опубликованы в журнале Nature Metabolism, доказал, что эта диета эффективна для похудения только первое время, - затем же она, наоборот, способствует увеличению массы тела.

Кетогенная диета - это практически полный отказ от углеводов, рацион состоит из жиров и белков. На такой диете из-за ее очевидного первоначального эффекта "сидят" многие звезды мировой величины, отказываясь от хлеба, круп, картофеля, фруктов и, конечно, сахара. Благодаря жирам, они не испытывают постоянное чувство голода, как при других диетах, зато отмечают прилив энергии, ощущение "светлой головы" и стабилизацию эмоционального фона.

Механизм действия кетодиеты таков. При нехватке углеводов в организме падают показатели содержания сахара в крови, включается режим голодания, и метаболическая фабрика в теле человека начинает сжигать жиры. Альтернативным источником топлива для организма вместо глюкозы становятся кетоны, которые образуются при сжигании жиров. При метаболизме кетонов образуются иммунные гамма-дельта-Т-клетки из группы лимфоцитов, защищающие ткани, поэтому снижается риск диабета и воспалительных процессов и улучшается обмен веществ.

Исследователи проверили всю эту цепочку на лабораторных мышах. Было зафиксировано, что действительно, вначале у мышей, которые питались пищей, насыщенной белками и жирами, упал уровень сахара в крови. Жир, находящийся в организме, расщеплялся.

Однако уже через семь дней мыши начали потреблять больше жиров, чем мог сжечь организм, и жир начинал накапливаться. Дело в том, что в тот момент, когда организм расщепляет собственный жир, клетки начинают процесс накопления липидов.

В итоге длительное кормление мышей по кетоновой диете привело к ожирению животных, ухудшило метаболические процессы и истощило иммунные Т-клетки. С уменьшением их количества нарушился гомеостаз глюкозы, и, следовательно, появился риск развития ожирения и диабета.

Таким образом, делают вывод ученые, кетогенная диета приносит лишь краткосрочный эффект. При долгосрочном ее применении неизбежны негативные последствия.

Для подтверждения пользы краткосрочной кетодиеты необходимы клинические исследования на людях, предупреждают ученые. "Прежде чем назначать такую диету, необходимо провести крупное клиническое исследование в контролируемых условиях, чтобы понять механизм метаболических и иммунологических преимуществ, а также любого потенциального вреда для людей с избыточным весом и преддиабетом", - говорит один из авторов исследования Дип Диксит.