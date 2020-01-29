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29.01.2020 15:14
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай поставил борьбу с коронавирусом под народный контроль

Текст: Константин Щепин (проект "Россия-Китай: события и комментарии")
Китай поставил борьбу с коронавирусом под народный контроль: информация об эпидемиологической ситуации и борьбе с "уханьской пневмонией" распространяется круглосуточно в режиме реального времени на медиаплатформе "Яншипинь", которая была создана Медиакорпорацией Китая в ноябре прошлого года.
Фото: медиаплатформа "Яншипинь" Фото: медиаплатформа "Яншипинь"
Фото: медиаплатформа "Яншипинь"

Сегодня ее видеотрансляции о борьбе с эпидемией отслеживают более 40 миллионов пользователей, которые не просто являются активными наблюдателями, но и могут давать свои советы и предложения относительно того, как оптимизировать процесс борьбы с коронавирусом. Портал открыт также и для наблюдателей из-за рубежа.

Дать совет, оказать моральную поддержку борцам с эпидемией может любой желающий. Самых активных участников круглосуточных прямых трансляций в Китае прозвали "виртуальными народными контролерами".

Наиболее популярным оказалась 24-часовое прямое включение со строительных площадок в Ухане: там возводятся два специализированных госпиталя для больных новым видом вирусной пневмонии на 1000 коек каждый. Первый из них будет сдан в эксплуатацию уже 3 февраля, второй - двумя неделями позже. У двух госпиталей кодовые имена - "Тор" и "Локи". Работы по их возведению ведутся круглосуточно, все признают, что строительство будет завершено в рекордные сроки.

"Виртуальные народные контролеры" поддерживают строителей всем, чем могут: кто-то посвящает им стихи, другие рисуют фанфики, третьи заказывают рабочим еду на вынос и медицинские маски. Есть среди "виртуальных контролеров" и профессиональные инженеры и строители, которые предлагают свои решения в целях ускорить процесс возведения госпиталей. Интерес к строительным работам настолько высок, что каждой единице находящейся на площадке техники уже присвоено свое прозвище: "Толстячок", "Красный" и т.д.

Наблюдатели отмечают, что готовность центральных китайских медиа максимально открыто освещать ход борьбы с новой вирусной пневмонией, вести круглосуточные профильные трансляции не только обеспечивает прозрачность действий КНР в борьбе с коронавирусом, но и, что более важно, создает площадку сбора новых полезных идей, позволяющих повысить эффективность соответствующей работы.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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