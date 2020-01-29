Комплекс ПВО "Панцирь" доработали для борьбы с мини-беспилотниками

Для зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" разработана гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость свыше шести тысяч километров в час.

"Панцирь" не раз доказывал свою надежность в самых разных условиях. В жарком климате Сирии этот комплекс защищает российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Тартус.

На боевом дежурстве уже стоят "Панцири", которые прикрывают наши арктические рубежи. Несмотря на то что этот комплекс не имеет аналогов в сегменте малой ПВО, разработчики постоянно совершенствуют эту машину.

Главный конструктор комплекса Валерий Слугин рассказал ТАСС об особенностях ракеты на гиперзвуке. "Новая ракета быстрее подлетает к цели, что повышает скорострельность комплекса, так как быстрее освобождается канал стрельбы. Кроме того, в боевую часть ракеты не надо класть много взрывчатки для разлета осколков - выше скорость соударения, выше эффективность осколков", - отметил конструктор.

Также "Панцирь" научили сбивать мини-дроны, которые малозаметны на радарах. Для этого была доработана радиолокационная станция комплекса и внесены усовершенствования в ракету.

"На нашей новой ракете нет головки самонаведения, только поражающая часть. Если радиолокационная станция боевой машины уже видит цель, мы гарантированно подорвем боевую часть на пути следования беспилотника, и поле осколков его надежно накроет", - пояснил Слугин.

Новая ракета быстрее подлетает к цели, что повышает скорострельность комплекса

Вместе с тем он отметил, что беспилотники для "Панциря" - не самая главная цель. Ведь комплекс спроектирован так, что способен бороться с реактивными ракетами, выпущенными из систем залпового огня, минами, крылатыми, тактическими баллистическими и гиперзвуковыми ракетами.

По словам Слугина, сейчас идет научно-исследовательская работа для создания малогабаритных ракет для "Панциря".

Эти ракеты будут иметь ту же длину, что и стандартные, однако будут меньше диаметром, а значит, вместо одной стандартной ракеты можно будет вставить кассету, в которой находится четыре боеприпаса. Внедрение нового боеприпаса позволит увеличить боекомплект комплекса в четыре раза, что повысит количество поражаемых целей.