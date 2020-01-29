Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами. Таким образом, экс-президент по сути опроверг собственное утверждение.

Ранее он во время программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что такая встреча во Львове имела место. "Это документ, это уже не является секретом", - настаивал Кравчук, добавив, что Сталин и Гитлер якобы пытались договориться.

Теперь же экс-президент Украины признал, что никогда таких документов не видел и об их существовании ему ничего не известно, сообщает KP.Ru. Как выяснилось, эту информацию Кравчук "читал в средствах массовой информации" (не уточнил, в каких именно - прим. "РГ") и просто ее пересказал, а за достоверность данных не ручается. Более того, бывший президент считает виновными в своей оплошности именно журналистов.