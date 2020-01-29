Крылья Советов объявили о переходе Соболева в "Спартак"

Самарские "Крылья Советов" официально объявили о том, что нападающий клуба Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды, после окончания которой московский клуб сможет выкупить игрока.

Как сообщает сайт "Крыльев Советов", между клубами была достигнута договоренность, и в ближайшее время Соболев отправится в расположение новой команды, в составе которой он как минимум проведет остаток сезона.

"Благодаря выступлению за самарский клуб моя мечта стала реальностью. Мне еще много предстоит работать, чтобы в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны. И я благодарен "Крыльям", что у меня появился такой шанс. Сейчас я перехожу в другой клуб, но Самара для меня стала второй родиной, новым трамплином в моей карьере. Я всегда с удовольствием буду вспоминать людей, с которыми работал в "Крыльях"", - заявил Соболев.

Председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов отметил, что при переходе учитывались интересы игрока, который просил отпустить его в топ-клуб. В тоже время клуб получил от "Спартака" достойное предложение.

Соболев пришел в "Крылья Советов" из "Томи" в 2017 году. За это время он провел 45 матчей, в которых сумел забить 21 гол.