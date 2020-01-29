КС велел поправить законы о пенсии адвокатам - военным пенсионерам

Конституционный суд РФ опубликовал свое решение, которое касается тех адвокатов, которые пришли в профессию, отслужив положенный срок в правоохранительных органах. Сразу оговоримся, таких защитников в стране немало. И благодарить они должны свою коллегу из Подмосковья.

КС в обнародованном определении проверял соответствие Основному закону страны некоторые положения ряда законов. В их числе Закона РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей". А также законы "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и "О страховых пенсиях".

В КС подчеркнули, что принятое судом решение основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

В Конституционный суд РФ обратилась с жалобой гражданка Ольга Морозова. Заявительница по этому делу живет в подмосковных Люберцах. Ольга Морозова сегодня трудится адвокатом и получает пенсию за выслугу лет после своего увольнения со службы в правоохранительных органах.

Статус адвоката Морозова получила еще в апреле 2017 года. Как юридически грамотный человек, она в июне того же года обратилась в налоговую инспекцию с просьбой не ставить ее на учет в качестве плательщика страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Обоснование у нее было такое - к 60 годам она не успеет выработать требуемый по закону для получения страховой пенсии по старости 15-летний страховой стаж и сформировать индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 30.

Налоговая инспекция ее заявление получила, рассмотрела и отклонила. Адвокат с отказом не согласилась и пошла отстаивать свою правду в суды. Но там ей не повезло - местные суды это решение налоговиков подтвердили.

Законодателю предписано незамедлительно устранить неопределенность оспоренных норм

Военные пенсионеры, если они относятся к категории лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, обязаны вставать на учет в качестве страхователей и уплачивать взносы.

Адвокат Ольга Морозова посчитала, что нормы законов, на которые ссылаются налоговая и суды, носят дискриминационный характер, и обратилась в Конституционный суд.

Адвокат просила высшую судебную инстанцию нашей страны проверить соответствие некоторых статей трех законов, которые касаются этого случая, положениям Конституции РФ. Что и было сделано.

В своем определении Конституционный суд пояснил, что отнесение самозанятых россиян к числу лиц, подлежащих пенсионному страхованию и обязанных платить страховые взносы, само по себе не может расцениваться как не согласующееся с требованиями нашей Конституции.

Однако участие военных пенсионеров в обязательном пенсионном страховании "должно осуществляться на равных условиях с другими застрахованными лицами", - сказал КС.

Как объяснил Конституционный суд, граждане, такие как заявительница, начинают формировать свои пенсионные права позже других застрахованных граждан из числа самозанятых и по достижении пенсионного возраста могут и не приобрести права на пенсию. При этом для таких граждан, как Ольга Морозова, законом не предусматривается возможности назначения страховой пенсии по старости на условиях неполного страхового стажа.

В результате рассмотрения заявления Конституционный суд "выявил неопределенность нормативного содержания применительно к объему, условиям формирования и реализации пенсионных прав адвокатов из числа военных пенсионеров". И вот вывод Конституционного суда - в этой части нормы признаны неконституционными.

Законодателю предписано незамедлительно устранить неопределенность оспоренных норм.