Лидер лейбористов Ирландии пообещал выдворить военных США из Шеннона

Американские военные в ближайшем будущем рискуют потерять право беспрепятственно использовать важный транспортный хаб на пути в Евразию - аэропорт ирландского города Шеннон. Как заявил лидер местных лейбористов Брендан Хоулин, все самолеты ВВС США ждут регулярные инспекции, если его партия войдет в новое коалиционное правительство по итогам предстоящих в феврале выборов.

"Мы не хотим ставить под угрозу наш нейтралитет, - сказал Хоулин в интервью новостному порталу Journal. - Не позволим им (США - примечание "РГ") использовать Шеннон, если только американские войска не участвуют в санкционированной ООН военной операции". "Думаю, что большинство жителей Ирландии согласны с этим", - констатировал политик.

Досрочные парламентские выборы в Ирландии намечены на 8 февраля. Основная борьба развернется между правящей "Фине гэл" и оппозиционной "Фианна фойл". По прогнозам аналитиков, ни одна из этих основных политических партий не сможет получить абсолютное большинство мандатов и, вполне вероятно, будет вынуждена сформировать коалицию с лейбористами.

Ирландия вот уже почти сто лет позиционирует себя как нейтральное государство. Это не помешало властям республики в 2001 году на безвозмездной основе позволить Вашингтону использовать аэропорт Шеннон для переброски войск в Европу, Ирак и Афганистан.