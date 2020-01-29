Лукашенко уполномочил кабинет на переговоры с Казахстаном по поставкам нефти

Диверсификации поставок нефти в Беларусь остается пока открытым вопросом для исполнительной власти страны. Руководство РБ прорабатывает географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства своим указом 29 января уполномочил правительство Сергея Румаса на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Как уже сообщал "СОЮЗ", ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос, в том числе, обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан.