В мире
29.01.2020 19:34
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко уполномочил кабинет на переговоры с Казахстаном по поставкам нефти

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Сергей Гунеев/РИА Новости

Диверсификации поставок нефти в Беларусь остается пока открытым вопросом для исполнительной власти страны. Руководство РБ прорабатывает географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Фото: Pixabay
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Глава государства своим указом 29 января уполномочил правительство Сергея Румаса на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Как уже сообщал "СОЮЗ", ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос, в том числе, обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан.

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