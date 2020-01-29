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29 января 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8071)

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

Опубликован 29 января 2020 г.

В соответствии с положениями абзаца второго пункта 1 статьи 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) и Правилами формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2018 N 1277 (далее - Правила), Федеральная служба по финансовому мониторингу формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее - Перечень).

В соответствии с пунктом 10 Правил Информация о включении в перечень организаций и физических лиц или об исключении из него организаций и (или) физических лиц, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 4 статьи 7.5 Федерального закона 115-ФЗ, а также о внесении изменений в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в перечне организаций и физических лиц, вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, размещается на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В соответствии с пунктом 13 Правил Росфинмониторинг доводит информацию, предусмотренную пунктами 10 и 12 настоящих Правил, размещаемую на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу, до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в части первой статьи 5 Федерального закона N 115-ФЗ, и индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона N 115-ФЗ, через их личные кабинеты.

Юридическим и физическим лицам, не относящимся к лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, доступ к информации об организациях и о физических лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, обеспечивается посредством размещения такой информации в соответствующем разделе официального сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Процедура включения в Санкционный перечень Совета Безопасности ООН и исключения из него доступна на сайте соответствующего комитета СБ ООН:

https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1718/materials

https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/2231-list

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