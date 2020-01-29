МИД возложил на Нидерланды ответственность за срыв межпарламентских связей

Отменив под предлогом "депутатской солидарности" поездку в Москву, теперь нидерландские власти по заезженной схеме возлагают на Россию вину за срыв визита своих парламентариев. Очевидно, что в Гааге не хотели, чтобы такой визит состоялся и чтобы были предприняты попытки первого после 2008 года прямого разговора между народными избранниками двух стран, говорится в комментарии МИД РФ.

Дипломаты отмечают, что нидерландская сторона была заблаговременно проинформирована о нежелательности включения депутата Шурды Шурдсмы в состав парламентской делегации, которая планировала посетить Россию 25-27 февраля 2020 года по приглашению комитета по международным делам Госдумы. Это было сделано в ходе встречи в МИД с временным поверенным в делах Нидерландов в России еще 14 января. Парламентарий известен не просто недружелюбными, но и откровенно агрессивными - на грани оскорблений - высказываниями в адрес России.

Несмотря на предупреждения, представители Нидерландов сознательно пошли на провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия. То есть стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки, отмечается в заявлении МИД РФ.