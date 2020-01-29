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29.01.2020 15:27
Рубрика: В мире

МИД РФ ответил Эрдогану на заявление о невыполнении обязательств по Сирии

Текст: Александр Саможнев
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Россия привержена выполнению принятых на себя обязательств по Сирии. Об этом ТАСС заявили в МИД, комментируя высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва не придерживается договоренностей в Астанинском формате и cочинского меморандума по Идлибу.

"Россия привержена строгому выполнению взятых на себя обязательств", - указали дипломаты.

Фото: AP Photo/Darko Bandic
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Ранее турецкий лидер выразил мнение, что Астанинские договоренности Турции, России и Ирана перестали реализовываться на практике. При этом, по словам Эрдогана, он готов обсуждать с Москвой и Тегераном возобновление взаимодействия.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой пощады террористам в сирийском Идлибе быть не может. Увеличение напряженности в регионе происходит из-за регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Террористы обстреливают жилые районы, школы, больницы, мечети, выводят из строя хозяйственные объекты, растет число погибших среди мирных жителей, преимущественно женщин и детей. Сирийские правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты населения.

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