Минфин США ввел санкции против восьми граждан и одной российской компании

Новый шаг в санкционной войне совершил Вашингтон, объявив о включении в "черный список" минфина еще восьми человек и одной российской компании, передает РИА Новости.

Сообщается, что санкции введены против врио губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, спикера заксобрания Севастополя Владимира Немцева, председателя Севгоризбиркома Сергея Даниленко и его заместителя Людмилы Басовой, секретаря Севизбиркома Екатерины Пырковой, члена Совета Федерации от заксобрания Севастополя Екатерины Алтабаевой

Отдельно в список попала компания АО ТК "Гранд Сервис Экспресс", которая начала предлагать пассажирские железнодорожные перевозки между материковой частью России и Крымом, и ее и глава Александр Ганов.