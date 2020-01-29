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29.01.2020 07:41
Рубрика: Экономика

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Текст: Евгений Гайва

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян. С таким предложением выступил новый министр связи Максут Шадаев. Сейчас многие данные могут быть раскрыты для правоохранительных органов по решению суда.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Новые идеи были представлены на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика", прошедшем 27 января под председательством помощника президента, секретаря Государственного совета Игоря Левитина, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на продемонстрированную участникам заседания презентацию. Как отмечает издание, крупнейшие операторы мобильной связи не стали подтверждать присутствие своих представителей на совещании, так же поступили госкорпорации. Помимо них на заседании, согласно сообщению на сайте klremlin.ru, также были представители федеральных министерств и ведомств, комитетов Госдумы, представители регионов, IT-компаний и экспертного сообщества.

Также министр Шадаев представил предложения по цифровизации госуслуг и способам идентификаций граждан. Главная цель - сократить время, которое должен тратить гражданин на общение с органами власти. Этот показатель не должен превышать трех часов в год. Кроме того, предлагается к 2024 году обеспечить гражданам доступ ко всем данным о себе, которые есть у государства.

Цифровизация документов предусмотрена федеральным проектом "Нормативное регулирование" нацпрограммы "Цифровая экономика".

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