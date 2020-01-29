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29.01.2020 19:39
Рубрика: Власть

Секреты из военных архивов

Минобороны будет противодействовать фальсификации истории
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8073)
Министерство обороны будет противодействовать попыткам очернить Россию и фальсифицировать ее историю. Такое заявление в среду на заседании коллегии военного ведомства сделал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, это особенно важно в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Одним из шагов военных станет продолжение публикации рассекреченных архивов военного периода. "К 9 мая на сайте минобороны появятся новые разделы интерактивного сервиса "Память народа". Постоянно обновляются мультимедийный проект "Полководцы Победы", а также проект "Салюты освобождения", рассказывающий об освобождении столиц европейских государств", - перечислил Сергей Шойгу.

Кроме того, для увековечения памяти погибших в этом году предусмотрено провести 11 поисковых экспедиций, будут отремонтированы и благоустроены более двух тысяч воинских захоронений в России и 78 - за рубежом.

Все фронтовики станут получать увеличенные пенсии - в среднем прибавка составит 10 тысяч

Не остаются без внимания и социальные вопросы. Сергей Шойгу напомнил, что ранее минобороны инициировало повышение пенсий фронтовикам, которые в среднем ежемесячно будут получать на 10 тысяч рублей больше. Министр добавил, что ветераны Великой Отечественной войны будут получать без понижающего коэффициента - 100 процентов размера от денежного довольствия.

Вячеслав Володин: Очерняющие историю предают своих дедов

Кроме того, в среду стало известно о новой системе скидок, которую введут для военнослужащих. "Мы продолжаем реализацию программы лояльности "Партнеры Армии России". В рамках ее пилотного проекта разработаны соглашения о стратегическом сотрудничестве минобороны с ведущими банками России. Согласно соглашению отдельные категории военнослужащих смогут получать скидки в магазинах "Военторг" при расчете за покупки зарплатными картами. Уверен, что такое взаимодействие - это еще один шаг на пути повышения уровня жизни наших военнослужащих", - отметил Сергей Шойгу.

Для военных, имеющих госнаграды, предусмотрена система скидок - до 20 процентов. Она будет действовать в сети магазинов "Армия России" и "Военторг".

Власть Безопасность Армия Общество История Правительство Минобороны Вторая мировая война

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