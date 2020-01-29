В мире
29.01.2020 13:53
Текст: Юрий Сизов

Минск: Подгруппы ТКГ проводят переговоры по ситуации на востоке Украины

Фото: БЕЛТА

Переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланированы 29 января в белорусской столице, подтвердили в МИД Беларуси, уточнив, что в этот же день уже началась встреча рабочих подгрупп ТКГ.

Фото: Александр Река/ТАСС
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Как уже сообщал "СОЮЗ", предыдущее заседание ТКГ прошло 16 января, по итогам которого спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау призвала стороны конфликта "усилить противоминную деятельность". Она напомнила, в частности, что в истекшем году число гражданских жертв значительно уменьшилось и достигло самого низкого уровня с начала конфликта. В январе 2020 года по сравнению с концом 2019-го заметно сократилось и число нарушений режима прекращения огня. Кроме того, в прошлом году не погиб ни один ребенок.

При этом главной причиной гибели среди гражданского населения остаются мины, констатировала Хайди Грау.

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