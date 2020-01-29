Минск: Подгруппы ТКГ проводят переговоры по ситуации на востоке Украины

Фото: БЕЛТА

Переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланированы 29 января в белорусской столице, подтвердили в МИД Беларуси, уточнив, что в этот же день уже началась встреча рабочих подгрупп ТКГ.

Как уже сообщал "СОЮЗ", предыдущее заседание ТКГ прошло 16 января, по итогам которого спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау призвала стороны конфликта "усилить противоминную деятельность". Она напомнила, в частности, что в истекшем году число гражданских жертв значительно уменьшилось и достигло самого низкого уровня с начала конфликта. В январе 2020 года по сравнению с концом 2019-го заметно сократилось и число нарушений режима прекращения огня. Кроме того, в прошлом году не погиб ни один ребенок.

При этом главной причиной гибели среди гражданского населения остаются мины, констатировала Хайди Грау.